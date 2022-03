Illegalen riskeren tot 40 maanden cel voor resem diefstallen in Oostende en Brugge

Vier mannen die illegaal in het land verblijven riskeren in de Brugse rechtbank tot 40 maanden cel voor een hele resem diefstallen in Oostende en Brugge. Ze hadden het vooral op fietsen gemunt.

Op 10 augustus vorig jaar zagen securityagenten van de NMBS Marokkaan Mohamed M. (32) en Algerijn Ussama R. (19) op het perron van het Oostendse station met vier fietsen lopen. De politie hield de mannen staande en onderzoek wees uit dat de fietsen gestolen waren. Ussama R. had bovendien een gsm op zak die in de nacht voordien met geweld was buitgemaakt op het Sint-Petrus-en-Paulusplein.

Bij die feiten was ook Libiër Benadda H. (37) betrokken. Die werd op 31 augustus opgepakt toen hij met de Algerijn Younes Z. (31) twee gestolen plooifietsen en een elektrische fiets uit een garage ontvreemdde.

Ook in Oostende

Mohamed M. sloeg ook toe in een Oostends hotel. Op 6 augustus drong hij via het kelderraam naar binnen en ging hij aan de haal met de gsm van een slapende werkneemster. Op 27 augustus gingen Benadda H. en Younes Z. op de trein aan de haal met de Nintendo-spelconsole van de conducteur. “Het slachtoffer zag hen nadien zitten met zijn oplader op zak”, aldus de procureur. Tot slot staat de bende ook terecht voor heling van een fiets die in Brugge gestolen werd.

Mohammed M. en Ussama R. riskeren elk 37 maanden cel. Zij bekennen enkel de diefstal van de fietsen aan het station. Voor Benadda H.en Younes Z. werd respectievelijk 40 en 18 maanden cel gevorderd. Zij vroegen de vrijspraak. De rechter doet uitspraak op 21 april.

(AFr)