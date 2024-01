Illegalen poetsen hamburgerrestaurants in Waregem en Kortrijk: zaakvoerder schoonmaakbedrijf riskeert forse boete

Een 46-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank 33.600 euro boete voor zwartwerk en illegale tewerkstelling. Met zijn poetsbedrijf liet hij zeven mensen zonder papieren poetsen in hamburgerrestaurants.

De feiten kwamen in 2022 aan het licht tijdens nachtelijke controles bij Quick in Waregem en Burger King in Kortrijk. Op drie verschillende momenten waren in totaal zeven mensen zonder papieren in het zwart aan het poetsen. Ze verklaarden allen dat ze tewerkgesteld werden door een poetsbedrijf uit Watermaal-Bosvoorde.

Kwetsbare positie

Omdat de Oostendse zaakvoerder A.Y. de situatie intussen regulariseerde en de achterstallige lonen uitbetaalde, vroeg de arbeidsauditeur de minimumboete van 33.600 euro. Een van de werknemers stelde zich burgerlijke partij en eiste 17.000 euro schadevergoeding. “Er werd op schrijnende wijze misbruik gemaakt van zijn kwetsbare positie als illegaal”, pleitte meester Meggie Decroock. “Hij klopte heel veel nachtelijke uren voor 1.000 euro per maand.”

Geen kwaad opzet

Volgens de verdediging had A.Y. geen kwaad in de zin. “De opstart van zijn bedrijf in 2022 verliep heel hectisch”, klonk het. “Hij had twintig restaurants als klant en kon onmogelijk overal controleren wie er precies aan de slag was. Er was ook heel veel verloop van personeel. Hij heeft altijd de intentie gehad om correct te werken en ontsloeg zelfs zijn personeelsverantwoordelijke. Nu heeft hij nog slechts negen restaurants als klant.”

De advocaat van A.Y. vroeg om de vordering van de burgerlijke partij af te wijzen. “Mijn cliënt kent die persoon niet eens”, stelde hij. De uitspraak volgt op 16 februari. (AFr)