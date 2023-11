Illegaal uitzendkantoor voorziet Waregemse sushibar van personeel zonder papieren

Een 38-jarige Colombiaanse vrouw riskeert voor de Brugse strafrechtbank een geldboete van 28.800 euro voor zwartwerk en illegale tewerkstelling.

Tussen 14 oktober vorig jaar en 4 januari dit jaar viel de arbeidsinspectie binnen in zes sushibars in Waregem, Oudenaarde, Schoten, Gent en Sint-Niklaas. Telkens was in de zaal een personeelslid aan de slag dat helemaal niet in België mocht werken. Op papier werkten de zes slachtoffers voor het Portugese bedrijf van de Colombiaanse Shakti M. (38), maar dat bleek in werkelijkheid een illegaal uitzendkantoor.

Boete en verbeurdverklaring

Volgens arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx werd het systeem bewust op poten opgezet om te sjoemelen met werkkrachten zonder papieren. Naast een geldboete van 28.800 euro vroeg Heyndrickx ook een verbeurdverklaring van ruim 40.000 euro voor Shakti M., die vrijdagochtend niet kwam opdagen op haar proces.

Na de controles werd een deel van de loontekorten geregulariseerd door de uitbaters van de horecazaken. Zij werden zelf niet vervolgd voor de inzet van de goedkope werkkrachten. De rechtbank doet uitspraak op 8 december. (AFr)