“Ik zweer op mijn dochtertje dat het gedaan is”: na zeven drugsveroordelingen vraagt notoir flakkadealer nog een laatste kans

“Het is geen leven. Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik zal stoppen.” Na zeven drugsveroordelingen en een nieuw proces voor bezit en verkoop van de zombiedrug flakka is een 38-jarige man uit Izegem naar eigen zeggen vast van plan zijn leven om te gooien en van de drugs af te blijven. “Hoeveel kansen moet je krijgen?”, vroeg de rechter zich af.

Het goede voorbeeld kreeg Benji V. in zijn jeugd en zijn gezin niet te zien. Zowel zijn vader als zijn broers liepen één voor één al tal van veroordelingen op en belandden in de cel. Daar vertoeft ook Benji V. sinds halfweg oktober opnieuw. Hij was tot dan op de vlucht, nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. “Notoire flakkagebruikers”, zo omschreef zijn eigen advocaat zowel V. als Oliwia R. (24) uit Houthulst, de vrouw waarmee hij op 6 april in Roeselare met in totaal ruim 150 gram flakka en cocaïne op zak kon opgepakt worden. Zij kocht aan Benji V. en verkocht ook zelf.

Willen, maar niet kunnen

Benji V. liep al 7 eerdere veroordelingen voor drugs op, begin 2024 nog 30 maanden effectieve celstraf. Ook nu riskeert hij op een nieuw proces voor de rechtbank in Kortrijk een extra celstraf van 30 maanden en 16.000 euro boete. “Het is een verhaal van willen heropbouwen, maar niet kunnen”, aldus zijn advocaat. “Na verloop van tijd stak hij er geen energie meer in omdat het toch altijd mislukte. Maar toch is een effectieve celstraf geen oplossing. Hij zou meer baat hebben bij begeleiding. Hij heeft sinds enkele maanden een dochtertje en wil voor haar wél het goede voorbeeld zijn.”

“Ik wil graag geloven dat het beter zal worden maar hoeveel kansen moet je eigenlijk krijgen?”

De advocaat vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit te spreken en de rest voorwaardelijk, met begeleidende regels waar hij zich aan moet houden. “Geef hem perspectief, een allerlaatste kans”, klonk het. “Ik zweer het op mijn dochtertje dat het gedaan is”, aldus Benji V. “Het is geen leven. Ik beloof dit keer de voorwaarden na te leven.” “Je zou best geen al te dure eed zweren”, reageerde de rechter. “Ik wil graag geloven dat het beter zal worden maar hoeveel kansen moet je eigenlijk krijgen?”

Ook Oliwia R. vroeg een straf met begeleidende voorwaarden. “Ze was zwaar verslaafd”, aldus haar advocaat Gregory Everaert. “Na het verblijf in de cel volgde een enkelband. Ondertussen verblijft ze in een afkickcentrum. Ook zij heeft een dochter waar ze voor wil vechten.” Vonnis op 4 december. Tot zolang blijft Benji V. alvast in de cel. (LSi)