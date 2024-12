“Ik zal je advocatenkantoor en het gerechtsgebouw in brand steken”: vijftiger verliest de pedalen bij jarenlange strijd voor juiste hulp aan adoptiezoon

“Het is jouw recht niet akkoord te zijn met gerechtelijke beslissingen, maar dat geeft je niet het recht zelf misdrijven te plegen.” Speciaal voor de behandeling van de zaak van een 58-jarige man uit Harelbeke was een rechter vanuit Gent naar Kortrijk afgezakt. De man stond er terecht voor bedreiging van een jeugdadvocate, beschadigingen en slagen aan agenten. Oorzaak: opgestapelde frustraties over het gebrek aan hulp voor zijn 15-jarige adoptiezoon. Maar ook nu maakte de Rotterdammer zich niet bijster populair…

In 2016 adopteerden de Harelbekenaar en zijn echtgenote een Poolse jongen. Hij was toen pas 6, maar bracht een rugzak aan psychische problemen mee. Heel regelmatig volgden woede-uitbarstingen. Het koppel zocht hulp, belandde bij jeugdzorg en uiteindelijk zelfs bij het jeugdparket. Een beslissing van een jeugdrechter om de zoon naar een instelling te sturen en een contactverbod te bevelen, stootte op onbegrip. “Mijn zoon wordt er niet geholpen, maar verblijft er in een gevangenis”, daar is H. stellig van overtuigd.

Incidenten

Opgekropte frustraties leiden tot twee incidenten. Op 11 april 2023 bekraste hij met een mes een bord van de sociale dienst van de jeugdrechtbank in Kortrijk, bedreigde hij met het mes een toevallig passerende dame aan een spoorwegbrug én was hij weerspannig toen agenten hem wilden inrekenen. “Twee agenten werden zelfs gebeten en houden er een litteken aan over”, aldus hun advocaat Filip Capelle. Eén agente toonde het bijtletsel ook aan de beklaagde. “Ik had gevreesd dat het erger zou zijn”, reageerde hij. De rechter trok grote ogen bij het horen van die opmerking. “Nu moet je goed oppassen dat je mij niet kwaad krijgt”, reageerde hij. “Ik krijg het koud en benauwd als ik dat litteken op haar arm zie. Een litteken voor de rest van haar leven. Dat is onaanvaardbaar.”

“Ik ben al vijf jaar inspecteur en maakte in die periode niemand mee die zo agressief was”, aldus een andere agent die een schadevergoeding vroeg. “Dat kan ik me moeilijk voorstellen”, aldus de vijftiger. “Wat als je met een terrorist wordt geconfronteerd?” Een tweede opmerking waarmee hij opnieuw allerminst punten scoorde bij de rechter.

Het tweede incident waar hij zich moest voor verantwoorden vond plaats op 18 september 2023 in het Kortrijkse gerechtsgebouw, bij een zitting van de jeugdrechtbank. De vader sloeg het dossier uit de handen van de jeugdadvocate van zijn zoon en haalde met zijn vuist naar haar uit, tot net voor haar neus. “Hij dreigde er mee haar kantoor en het gerechtsgebouw in brand te steken en was opnieuw weerspannig tegen de opgetrommelde agenten”, schetste de openbare aanklager, die een celstraf van tien maanden met begeleidende voorwaarden vorderde.

Verdediging vraagt begrip

Advocaat Patrick Verhamme probeerde de meubelen te redden. “Een ingrijpende en spijtige zaak”, vond hij. “Hij is een verstandige IT-specialist, maar heeft als Rotterdammer een directere stijl. De hele aanpak van justitie en politie was voor hem een menselijke pletwals. Ik vraag begrip voor de moeilijke gezinssituatie waarin hij verkeerde en hoop op een menselijke justitie. Hij was totaal ontredderd, maar zijn reactie was niet gerechtvaardigd. Hij had het gevoel dat alle instanties hem in de steek lieten, maar reageerde ongepast. Maar hij is geen losgeslagen geweldenaar. Alles wat hij deed, deed hij vanuit een onvoorwaardelijke vaderliefde. Hij beseft nu dat geweld geen oplossing is.”

Hij vroeg de rechter inderdaad begeleidende voorwaarden en therapie aan een eventuele straf te koppelen. “Als je nog het recht in eigen handen neemt, zullen de problemen enkel maar groter worden”, had de rechter nog een duidelijke waarschuwing in petto. “Ik hanteer voortaan niet meer het mes, maar de pen”, sloot de Harelbekenaar af. Op het einde excuseerde hij zich toch nog tegen de aanwezige agenten. Uitspraak op 8 januari. (LSi)