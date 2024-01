“Ik wou enkel mijn tuin verdedigen”: zeventiger uit Lombardsijde neemt ‘Maai Mei Niet’ wel heel serieus en vernielt grasmaaier met bijl

Een zeventiger uit Lombardsijde riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf voor doodsbedreigingen, vernielingen, slagen en verboden wapendracht.

Op 30 mei 2022 kwam een tuinman in opdracht van een sociale verhuurmaatschappij het gras afrijden bij L.V. (73) in Lombardsijde. Dat was duidelijk niet naar de zin van de zeventiger, die met een bijl naar buiten kwam en op de grasmaaier van de tuinman inhakte. Hij gaf het slachtoffer ook nog een duw, waardoor die ten val kwam.

Natuurfanaat

L.V. verklaarde achteraf een grote natuurfanaat te zijn en veel belang te hechten aan ‘Maai Mei Niet’, de campagne om tuinen ecologischer te maken door een maand lang het gras niet af te rijden.

De beklaagde kreeg de kans om de schade te vergoeden, maar deed dit niet. “Naar eigen zeggen was het een soort wanhoopsdaad om zijn tuin te verdedigen”, verduidelijkte procureur Emilie Lingier. V. kwam niet opdagen op zijn proces. De uitspraak volgt op 20 februari. (AFr.)