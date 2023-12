“Ik wil dat ze afziet”: drugsverslaafde Bruggeling vernielt inboedel moeder nadat ze politie inschakelde

Een 20-jarige Bruggeling heeft van de strafrechter veertien maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit en smaad. Na een ruzie over zijn drugsverslaving sloeg A.H. de inboedel van zijn moeder kort en klein, inclusief de kerstboom.

Op 11 januari vorig jaar alarmeerde de moeder van de beklaagde de hulpdiensten. A.H. was zodanig onder invloed van drugs dat hij wankelde op zijn benen en amper kon praten. Op de kamer van de jongeman trof de politie kleine hoeveelheden xtc, cocaïne en ketamine aan, die hij via een website zou hebben besteld in Nederland. H. werd overgebracht naar de psychiatrische spoedafdeling van het AZ Sint-Jan.

Inboedel kort en klein

De jongeman mocht ’s anderendaags naar huis. Kort voor de middag belde hij zijn moeder met de melding dat ze naar huis moest komen dat hij een ‘surprise’ voor haar had. Toen de vrouw thuiskwam, bleek dat H. de volledige inboedel kort en klein had geslagen. De televisie, een laptop, de stoelen, de voordeur, de kasten en zelfs de kerstboom moesten eraan geloven.

Tijdens zijn verhoor verklaarde H. dat hij handelde uit wraak. “Het is haar eigen schuld”, stelde hij. “Ze had mij maar niet moeten laten opnemen. Ik zal er alles aan doen om haar pijn en verdriet aan te doen. Ik wil dat ze afziet. Ze zal boeten voor wat ze gedaan heeft.” Voor die bedreigingen werd H. evenwel vrijgesproken, omdat hij ze niet tegenover zijn moeder uitte.

Middelvinger

H. belandde in de cel en zat vast tot 24 mei 2022. Hij kwam toen vrij onder voorwaarden, maar op 11 november ging hij opnieuw uit de bocht door op straat in Brugge zijn middelvinger op te steken naar een politiepatrouille. Er volgde een controle waarbij twee gram cocaïne werd aangetroffen.

Tijdens zijn minderjarigheid verscheen H. al twee keer voor de jeugdrechter wegens slagen, belaging, vernielingen, smaad, diefstal, informaticabedrog en drugshandel. Eind 2021 werd de jongeman in Torhout en Zedelgem ook al drie keer betrapt met cannabis.

Na zijn vrijlating trok H. terug in bij zijn moeder, maar hij zou nog steeds drugs gebruiken. Hij laat zich niet langer begeleiden en kwam ook niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank.