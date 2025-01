“Ik weet het niet meer”: radeloze procureur vraagt 24 maanden effectieve celstraf voor onverbeterlijke druggebruiker

Tegenslagen dreven een 47-jarige man uit Izegem en een 36-jarige man uit Roeselare opnieuw naar drugs. Samen zaten ze op het beklaagdenbankje van de rechtbank in Kortrijk voor bezit, verkoop en invoer van drugs vanuit Nederland. “Ik weet het niet meer wat er moet gebeuren om hem van drugs weg te houden”, richtte de openbare aanklager zich naar ‘oudgediende’ Mitchel S.

Al zestien veroordelingen heeft S. op zijn kerfstok, het overgrote deel voor drugsinbreuken. In september 2022 liep hij samen met zijn moeder nog tegen een celstraf van 34 maanden aan voor grootschalige invoer en verkoop van harddrugs. Ook dit keer moet hij zich verantwoorden voor bezit, verkoop en invoer van flakka, cocaïne, heroïne, ketamine, xtc, … “Een recidivist”, aldus de openbare aanklager. Ze vorderde net als voor Dave C. (47) uit Izegem een celstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro voor hun drugsinbreuken.

Tegenslagen

“Hij is met drugs in zijn rugzak geboren”, schetste advocaat Filip De Reuse de moeilijke jeugd van Mitchel S. (36). “Drugs zijn hem als het ware met de paplepel ingegeven. Toen hij twee jaar was, scheidden zijn ouders, op zijn negende stierf zijn broer aan een hersentumor, op zijn veertiende ging hij naar een instelling. Dat zijn ferme tegenslagen. Op zijn achttiende was hij al zwaar verslaafd aan heroïne. Bij zijn arrestatie was hij uitgemergeld. Dankzij zijn verblijf in de cel kwam hij in een half jaar tijd opnieuw 25 kilogram bij. Hij is dus clean. Het was nadat bij zijn partner kanker was vastgesteld – ook dat nog – dat hij opnieuw naar de vertrouwde drugs vluchtte. Maar hij hoort niet thuis in de gevangenis en moet begeleiding krijgen.”

Hij vroeg de rechter voor een derde keer een werkstraf te mogen uitvoeren. Als hij een celstraf van meer dan zes maanden krijgt, dreigen eerdere, niet-uitgevoerde werkstraffen en celstraffen er voor te zorgen dat hij nog enkele jaren achter de tralies moet blijven. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn”, vond Filip De Reuse. “Op een bepaald ogenblik komt de confrontatie met de optelsom van je fouten”, was de openbare aanklager meedogenloos

Focus op toekomst

Tegenslag dreef ook Dave C. opnieuw naar de drugs. “Zijn scheiding was een enorme klap”, aldus advocaat Lennert Cornette. “Hij speelde zijn relatie, zijn kinderen en zijn bedrijf kwijt. Het was nochtans twintig jaar geleden dat hij nog met drugs in aanraking was gekomen.”

Vorige week liep hij nog een gedeeltelijk voorwaardelijke celstraf van tien maanden op voor bedreiging, geweld en belaging van zijn ex. “Ik heb op een verkeerde manier gereageerd, maar wil het drugsmilieu volledig laten vallen”, aldus C. “Er is een stappenplan om me na mijn vrijlating te laten begeleiden. Ik wil opnieuw als zelfstandige aan de slag gaan en dit zo snel mogelijk achter mij laten.”

Vonnis op 19 februari. (LSi)