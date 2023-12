“Ik steek hun tent in de fik”: zelfverklaarde racist riskeert celstraf na tirade op camping in Westende

Een weekendje met hun kinderen op een camping in Westende, ontaardde voor Boule Mpanya (36) en zijn vrouw Evelien Derekx (39) in een regelrechte nachtmerrie. Een dertiger die het Mechelse gezin ten onrechte verdacht van beschadigingen aan zijn tent, slingerde hen racistische verwijten naar het hoofd. “Als je morgen niet weg bent, rijd ik over jullie”, klonk het onder meer. Beklaagde S.T., een zelfverklaard racist, stuurde zijn kat naar het proces.

Boule Mpanya (36) en Evelien Derekx (39) leerden elkaar kennen in 2015. Boule, die in Congo geboren werd, was toen in België tijdens een van zijn tournees als muzikant. De vonk sloeg over en vijf jaar later stapten ze in het huwelijk.

Vijandigheid

Intussen zijn er ook twee kinderen. Elke zomervakantie gaat het Mechelse gezin kamperen in de Ardennen. Maar omdat Boule op zaterdag 1 juli moest optreden in Oostende, kozen ze dit jaar voor camping Kompas in Westende.

Het gezin arriveerde op vrijdag 30 juni op de camping. “Al van bij onze aankomst voelden we een zekere vijandigheid bij een van de buren”, legt Evelien uit. “Maar dat het zo zou ontsporen konden we toen nog niet vermoeden. Het was fel aan het regenen en we besloten vroeg te gaan slapen. Onze kinderen – 1 en 4 jaar oud – lagen toen al in hun bed. Maar rond 1.15 uur werd ik plots gewekt door luid geroep.”

Luidruchtige studenten

Buurman S.T. (38), die het gezin al van bij zijn aankomst viseerde, had schade aan zijn tent vastgesteld en verdacht meteen de kinderen van Boule en Evelien. “Het waren zeker die zwarte apen”, schreeuwde de man voor heel de camping. “Als ik ze morgen nog zie, rijd ik ze plat.”

Enkele buren kwamen tussenbeide maar S.T. ging ongestoord verder met zijn tirade. “Ik steek hun tent in de fik”, riep hij nog. “Maar onze kinderen hadden helemaal niets met die schade te maken”, zucht Evelien. “Ik wees hem er op dat er die nacht een groep luidruchtige studenten was gepasseerd, maar het mocht niet baten.”

“Tijdens tournees word ik op de luchthaven al eens sneller gecontroleerd, maar met dergelijk flagrant racisme was ik nooit eerder geconfronteerd geweest” – Boule Mpanya

Intussen was ook Boule wakker. “Ik zei hem dat er problemen waren met een dronken man”, vervolgt Evelien. “Van die racistische uitlatingen zei ik niets omdat ik niet wou dat de situatie escaleerde. Ik vroeg hem om in de tent te blijven bij de kinderen. Ons vierjarig zoontje werd ook wakker, maar hij begreep er gelukkig niet veel van. Het kleinste heeft door alles geslapen. Ik ben bij de kinderen gaan liggen en heb gewacht tot de conciërge de gemoederen kwam bedaren.”

’s Anderendaags kwam de politie ter plaatse en werden S.T. en zijn partner verzocht om de camping te verlaten. Boule en Evelien trokken met hun kinderen naar een hotel.

Schadevergoeding

Omdat heel wat campingbewoners de uitlatingen voor S.T. konden horen, staat het volgens procureur Jochen van Aalst vast dat er sprake was van aanzetten tot rassenhaat. Hij vroeg de maximumstraf – een jaar cel – voor de Leuvenaar, die in april 2020 al eens twee maanden cel kreeg voor gelijkaardige feiten.

“In zijn verhoor stak hij zijn racisme niet onder stoelen of banken”, stelde van Aalst. “Hier is een duidelijk signaal nodig.”

Evelien en Boule vroegen als burgerlijke partij in totaal 2.000 euro schadevergoeding. Tot hun ontgoocheling liet S.T. zich vrijdag niet zien in de Brugse strafrechtbank. “Ik was graag met hem in gesprek gegaan”, zegt Evelien.

Flagrant racisme

“Ik wou hem duidelijk maken wat die uitlatingen veroorzaakt hebben. Dat zou het leed voor ons verzacht hebben. We hadden dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Maar het feit dat hij hier niet is, bewijst dat het hem niets kan schelen.”

Of ze ooit nog gaan kamperen? “Zeker weten”, lacht Boule. “Maar dan wel weer in de Ardennen. Tijdens tournees word ik op de luchthaven al eens sneller gecontroleerd, maar met dergelijk flagrant racisme was ik nooit eerder geconfronteerd geweest.”

De uitspraak volgt op 19 januari. (AFr)