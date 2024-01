“Ik snij haar open”: Blankenbergse stalker belt zelf politie om moordplan uit de doeken te doen

Een 65-jarige Blankenbergenaar riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf voor doodsbedreigingen, belaging en vernielingen.

Op 19 maart 2023 belde L.D. in zwaar beschonken toestand zélf de hulpdiensten om zijn moordplannen ten aanzien van het slachtoffer uit de doeken te doen. “Ik zal haar opensnijden van pruim tot keelgat”, dreigde hij. “Sluit mij maar op in een kelder.” De politie arresteerde de zestiger op café. Hij was zodanig dronken dat hij moest braken.

Op dat moment sleepten de problemen tussen L.D. en het slachtoffer al anderhalf jaar aan. De twee hebben een knipperlichtrelatie: aantrekken en afstoten. “Ze speelt constant met mijn voeten”, verklaarde D. daarover.

Mes

Tussen eind 2021 en het moment van zijn arrestatie vernielde L.D. twee keer de voordeur van de woning van het slachtoffer. Hij stak de banden van haar wagen lek en vernielde ook de voorruit van het voertuig. Tijdens een discussie aan tafel zou hij een mes in haar richting hebben gegooid.

In april 2019 kreeg D. al eens acht maanden voorwaardelijk omdat hij de vrouw met een asbak tegen het hoofd had geslagen. In totaal liep hij al dertig veroordelingen op. Sinds juni vorig jaar zou hij de fles hebben afgezworen.

Vreemd genoeg verblijft het slachtoffer nog steeds bij de beklaagde. “Ze bracht mijn cliënt zelfs naar de rechtbank”, pleitte meester Maxim Mervilde. Niettemin stelde de vrouw zich burgerlijke partij en vroeg ze 4.000 euro schadevergoeding. Meester Mervilde drong aan op probatievoorwaarden, maar de procureur zag daar het nut niet van in. De uitspraak volgt op 20 februari. (AFr)