“Ik herken uw naam en dat gebeurt niet vaak”: rechter niet mals voor hardnekkige vechtersbaas, twintiger riskeert tot zes maanden cel en boete

Een twintiger uit Veurne kreeg bij zijn zaak in de rechtbank van Veurne meteen de wind van voren van de strafrechter. “Nog voor u hier verscheen, herkende ik al uw naam en dat gebeurt niet vaak. Dat wil dus iets zeggen.” J.L. moest zich al voor de vierde keer in enkele jaren tijd verantwoorden voor een vechtpartij. Dit keer omdat hij een andere man een gebroken neus sloeg in De Viking in Oostduinkerke.

De vechtpartij deed zich op 13 juli vorig jaar om 4.30 uur voor in De Viking in Oostduinkerke. J.L. was er aanwezig met een vriend en kreeg het aan de stok met twee andere mannen. Daarbij bleef het tot elkaar wat uitdagen. “Tot slachtoffer A. de zaak wou verlaten en hij plots van achteraan gegrepen werd door J.L.”, sprak de procureur. “Nochtans was A. gewoon aan het weggaan. Toen hij zich omdraaide, kreeg hij een vuistslag recht op zijn neus met een gebroken en bloedende neus tot gevolg. De politie kon J.L. snel klissen. Hij werd herkend op camerabeelden en ook zijn handen vertoonden nog verwondingen. Het is al de vierde keer dat hij zich moet verantwoorden voor een vechtpartij, maar het is wel de eerste keer dat hij zelf naar de rechtbank komt.”

Vonnis eind april

De man riskeert zes maanden cel en 400 euro boete. “Ik herken inderdaad uw naam en dat gebeurt niet vaak”, zei de rechter al op voorhand. “We weten dat het geen sympathiek dossier is, maar laat ons zeggen dat de ogen van J.L. nu wel geopend zijn. Na die feiten belandde hij een maand in de cel en intussen zit hij in het detentiehuis. We vragen een celstraf met uitstel onder voorwaarden, zoals een agressiebegeleiding.”

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van bijna 300 euro. Vonnis op 25 april. (JH)