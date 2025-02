“Ik heb hem bijna vermoord”: Française veroordeeld na fikse ruzie met zeventiger in woning

Met flink wat alcohol in het lichaam sloeg een 55-jarige Française uit Hallluin eind 2023 een zeventiger uit Kortrijk tot bloedens toe in zijn eigen woning. Daarna vond ze het niet nodig de hulpdiensten te bellen. Het kon haar voor de correctionele rechtbank in Kortrijk op een celstraf van vier jaar komen te staan, maar de rechter oordeelde milder. “Ze heeft selectief geheugenverlies”, stelde de openbare aanklager vast.

Op 27 december 2023 was Corinne D. samen met haar moeder bij de zeventiger in Kortrijk aanwezig. Er werd stevig gedronken. De sfeer was opperbest, tot D. agressief werd en spullen begon te vernielen. Toen de hulpbehoevende zeventiger haar vroeg de woning te verlaten, gingen de poppen aan het dansen. Het kwam tot duw- en trekwerk. Meer zelfs: D. viel de man in de rug aan en ook toen hij op de grond lag, bleef ze hem op het hoofd slaan. Volgens de openbare aanklager ging ze hem ook met messen te lijf, tot hij bewusteloos was. Zelfs haar eigen moeder verliet de woning omdat ze bang had van haar razende dochter.

Poging doodslag

Toen ze wat bedaard was, belde D. een vriend op en vertelde ze dat ze “hem bijna had vermoord.” Maar de hulpdiensten bellen, deed ze niet, vertellen waar ze was, wou ze evenmin. Toen de gealarmeerde politie haar contacteerde, beweerde ze zelfs dat ze gewoon bij haar thuis in Frankrijk was en niet begreep waarom ze haar opbelden. Uiteindelijk kon de politie toch achterhalen in welke woning de schermutseling had plaatsgevonden. Toen ze daar arriveerden, troffen de agenten D. en het zwaar bebloede slachtoffer aan. Hij lag onder de lakens in een bed. “Ze had wel degelijk de bedoeling hem te vermoorden”, aldus advocate Sharon Carrein, die het voor het slachtoffer opnam.

De vrouw stond terecht voor poging doodslag, verboden wapendracht en schuldig verzuim. “Er was geen intentie om de man om het leven te brengen”, bood advocate Emma Verschuere in opdracht van advocaat Antoon Vandecasteele weerwerk. “Zijn verwondingen waren niet levensbedreigend. Hij moest maar één nacht in het ziekenhuis blijven.” Ze betwistte ook dat D. een (hak-)mes had gebruikt. Ze vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf op te leggen. “Ik weet dat ik een slag heb gekregen. Daarna herinner ik me niets meer, tot aan het telefoontje naar de vriend”, aldus D. “Vreemd”, vond de rechter. “Je herinnert je alles, behalve over de cruciale momenten.” “Besef wel dat ze veel alcohol had gedronken. Dat is wellicht de verklaring waarom ze zich niet alles meer herinnert”, aldus nog Emma Verschuere.

Vonnis

De rechter vond de periode van voorhechtenis voldoende als effectieve straf. De rest van de twee jaar celstraf blijft voorwaardelijk als ze zich aan enkele voorwaarden houdt. Aan het slachtoffer moet ze een voorlopige schadevergoeding van 450 euro betalen. De precieze schade zal door een deskundige bepaald moeten worden. (LSi)