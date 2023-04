“Ik heb een reputatie hoog te houden”: Blankenbergenaar die heroïne bleef gebruiken in gevangenis krijgt zeven maanden cel

Een 38-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank zeven maanden cel gekregen voor heroïnebezit in de gevangenis. Naar eigen zeggen bleef hij de harddrug gebruiken omdat hij “een reputatie heeft hoog te houden”.

Op 20 oktober vorig jaar troffen cipiers in de Brugse gevangenis 0,16 gram heroïne aan in de cel van Cedric V. De man was compleet versuft omdat hij nog maar pas heroïne had gebruikt. Ironisch genoeg werd net op dat moment onder de gevangenen methadon uitgedeeld, een product om af te kicken van heroïne.

Naar eigen zeggen kreeg V. de drugs aangeboden tijdens de wandeling. “Ik kon geen neen zeggen want ik heb een reputatie hoog te houden”, verklaarde hij. V. liep eerder al 24 veroordelingen op, onder meer voor drugsfeiten. V. zit op vandaag nog altijd in de gevangenis. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)