“Ik had mijn vader net begraven”: inbrekers voor rechtbank nadat ze huis van overleden Daniel (83) viseren

Inbrekers riskeren 37 maanden cel voor feiten in de Westhoek, waar ze een vrouw bedreigden met een schroevendraaier. In Oostkamp viseerden ze de woning van Daniel D’hont (83). “Op klaarlichte dag, ik had hem net begraven”, zegt zoon Bart.

Vijf mannen moesten zich maandag verantwoorden in de Ieperse rechtbank voor een reeks inbraken en inbraakpogingen op 11 april vorig jaar in Ieper, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Oostkamp. Verschillende slachtoffers hebben enkele verdachten betrapt en konden persoonsbeschrijvingen geven aan de politie. Bepaalde beklaagden waren ook te zien op camerabeelden.

“De beklaagden probeerden in te breken in maar liefst zes woningen”, sprak de procureur. “Dat is niet altijd gelukt. Wat mijn ambt heel hard stoort, is dat zij duidelijk geen schrik hebben van confrontaties met de slachtoffers. Dat wijst er toch op dat de beklaagden een zeer gevaarlijke ingesteldheid hebben. In Langemark-Poelkapelle ging het zelfs zo ver dat een bewoonster bedreigd werd met een schroevendraaier. In Ieper zijn ze erin geslaagd om een voertuig te ontvreemden, waarmee ze terugkeerden naar Frankrijk.”

Criminele organisatie

Een aantal beklaagden werden gedagvaard voor lidmaatschap van een criminele organisatie. “Op 17 april 2023 – kort na de feiten in ons land – volgden arrestaties in Frankrijk voor diefstallen daar, en op 28 april in Zwitserland”, aldus de procureur die effectieve gevangenisstraffen vorderde van 37 maanden. “Gelet op het groot aantal feiten, de confrontatie met slachtoffers en de bedreigingen.”

Confrontatie slachtoffers

Enkele beklaagden betwistten onder meer een lidmaatschap en het bestaan van een criminele organisatie en ze minimaliseerden hun aandeel in de feiten. “Mijn cliënt is nooit in dat huis geweest en uitte nooit enige bedreigingen. Hij ging tot aan de oprit en niet verder”, pleitte een van de advocaten. Sommige beklaagden boden hun excuses aan en vroegen om het effectieve gedeelte van de gevraagde gevangenisstraf te beperken tot het deel dat ze al ondergingen tijdens hun voorlopige hechtenis. “Ik wens gewoon dat de nachtmerrie stopt en dat ik een normaal leven kan leiden”, sprak een van hen tot de rechter.

Emotioneel

Bart D’hont (62) uit Brugge stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 15.000 euro. “Op klaarlichte dag probeerden ze binnen te raken in het huis van mijn vader in Oostkamp, maar het is niet gelukt”, zegt hij terwijl hij op zijn smartphone enkele foto’s toont van schade aan het raam. “Ik kon het zelf repareren. De vergoeding die ik vraag is vooral voor de morele schade. Ik had net mijn vader Daniel begraven die een maand eerder op 83-jarige leeftijd overleed, en dan gebeurt dit. Het was erg emotioneel.”

De advocaten van de beklaagden vonden de gevraagde schadevergoeding “manifest overdreven”. Het vonnis wordt uitgesproken op 5 februari. (TP)