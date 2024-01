“Ik had geld nodig nadat ik mijn werk kwijtspeelde door corona”: man riskeert effectieve celstraf na diefstal van 18 fietsdragers langs de kust

Een 54-jarige man uit Anderlecht riskeert een effectieve celstraf van 18 maanden en 1.200 euro boete nadat hij vorig jaar gedurende een half jaar heel wat fietsendragers van auto’s en andere fietsonderdelen stal langs de Belgische kust. De man sloeg toe tussen Koksijde en Blankenberge en verkocht de spullen door via de site tweedehands.be. “Ik werd door corona werkloos toen ik als kok ontslagen werd en moest zo wat geld verdienen tot ik een uitkering kreeg”, biechtte A.T. op.

Tussen 2 maart en 23 juli werden aan onze kust heel wat diefstallen gepleegd. Het ging vaak om toeristen die naar zee kwamen met hun fiets achteraan een fietsdrager op hun wagen. Toen ze na het fietstochtje terugkwamen, merkten ze dat hun fietsdrager verdwenen was.

18 diefstallen

Heel wat van hen dienden klacht in. Verschillende feiten werden vooral in de Westkust gepleegd, waardoor die politiezone een onderzoek startte. Het was ook politie Westkust die de man op 5 september in Nieuwpoort kon arresteren, nadat hij weer had toegeslagen.

“De man pleegde in totaal 18 diefstallen van fietsendragers aan onze kust”, sprak de procureur.

Gehuurde bestelwagen

“Bijna alle feiten vonden plaats tussen 2 maart en 23 juli. Telkens wachtte A.T. uit Anderlecht tot hij ongemerkt de fietsendragers kon stelen. Na politieonderzoek en uitlezing van beelden van het ANPR-cameranetwerk kon een verdachte in beeld worden gebracht. Het bleek dat de man met ene Fiat Talento-bestelwagen rondreed die hij gehuurd had. Op 5 september volgde zijn arrestatie in Nieuwpoort toen hij de zone binnenreed.”

“In de wagen werden spullen gevonden die wezen op de diefstallen en een schroevendraaier met drie paar schoenen. Er volgde een huiszoeking bij hem thuis waarbij heel wat gestolen fietsendragers werden teruggevonden. Daarnaast lagen er ook fietslampen, batterijen, tablets en andere elektronica. De man heeft 24 voorgaande diefstallen op zijn strafblad. Ik vraag 18 maanden cel en 1.200 euro boete.”

Verkocht op tweedehands

Een slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eiste 538 euro voor de gestolen fietsendrager terug. A.T. bekende overigens niet alle feiten, maar gaf wel toe dat hij met de gestolen spullen een handeltje opzette op tweedehands.be. “Hij pleegde niet alle diefstallen waarvoor ze hem vervolgen”, sprak zijn advocaat Jeroen Thieren.

“Voor sommige is hij niet verantwoordelijk. Het klopt dat hij enkele spullen verkocht op tweedehands.be, maar dat gaat om 13 zoekertjes. De man had financiële problemen nadat hij door corona zijn werk als kok kwijtspeelde. Hij wachtte nog op een uitkering als invalide maar dat sleepte aan en daardoor zat hij zonder geld. Dat is nu opgelost. We vragen een werkstraf.” Vonnis op 23 januari. (JH)