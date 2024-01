“Ik ben vooral benieuwd”: YouTuber Acid zenuwachtig voor proces

Vandaag, donderdag, moet Nathan Vandergunst (24), beter bekend als YouTuber Acid, voor de correctionele rechtbank van Brugge verschijnen voor het publiceren van een video waarin hij de persoonlijke gegevens van meerdere Reuzegommers vrijgaf. De video werd bijna 200.000 keer bekeken voor hij offline werd gehaald.

Vandergunst werd rechtstreeks gedagvaard door een voormalig lid van studentenclub Reuzegom en diens ouders, die een bekend restaurant hebben in Antwerpen dat ook werd genoemd in de video. Acid moet zich verantwoorden voor onder andere belaging, privacy-inbreuken, elektronische overlast en laster: hij riskeert tot twee jaar cel en een zware boete. De ouders vragen ook 200.000 euro schadevergoeding.

Schrik

Acid is zenuwachtig voor zijn proces, gaf hij toe. “Ik ben blij dat het eindelijk 18 januari is”, klonk het voor aanvang in de rechtbank. De jongeman zei ook vooral benieuwd te zijn naar wat er gaat gebeuren, “en of ik zwaarder gestraft zal worden dan de Reuzegommers”.

Vooral het feit dat hij een zware geldsom zou moeten betalen, schrikt hem af. “Daarmee kunnen ze me echt pijn doen”, zei hij.

Steun van fans

Tegelijk waren verschillende jonge fans van de YouTuber afgezakt naar de rechtbank in Brugge, sommigen zelfs vanuit Geel. “Ik ben blij dat er zo veel volk is. Dat doet echt deugd, ik voel me gesteund”, aldus Acid.

Hij herhaalde ook dat hij het opnieuw zou doen, want volgens hem was iedereen boos over het vonnis in de zaak-Reuzegom. “Ik ben trots op wat ik heb gedaan (…) Ik heb gewacht op de media, maar die deden niets.”

De advocaat van de YouTuber, Walter Van Steenbrugge, zal vrijheid van meningsuiting pleiten. Ook het feit dat de persoonlijke info over de Reuzegommers op het internet terug te vinden was, zal worden gebruikt in de verdediging.

Video

De bal in deze rechtszaak ging aan het rollen toen Acid in mei vorig jaar een video publiceerde over het proces rond de dood van Sanda Dia tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Acid noemde meerdere Reuzegommers bij naam en deelde persoonlijke informatie over hen. YouTube haalde de video uiteindelijk offline.

In de video kwam echter ook een voormalig lid aan bod dat niet bij de fatale doop betrokken was. Die jongeman moest in het dossier dan ook niet voor de rechtbank verschijnen. Zijn ouders werden in hun restaurant in Antwerpen plots geconfronteerd met valse reservaties en erg veel negatieve recensies.

Het West-Vlaamse parket besliste om geen onderzoek te starten naar de bewuste video, waarop de ex-Reuzegommer en zijn ouders met een rechtstreekse dagvaarding op de proppen kwamen.