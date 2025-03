“Ik ben elke dag onder invloed”: weerspannige dertiger biecht dagelijks cannabisgebruik aan rechter op

Een 37-jarige man uit Harelbeke kreeg het vorig voorjaar aan de woning van zijn vriendin op Schardauw in Kuurne aan de stok met enkele agenten. Daarom is hij door de rechter veroordeeld. Maar mogelijk levert een spontane bekentenis hem wel nog grotere problemen op…

Op 25 maart 2024 belandden twee agenten ’s avonds op het adres in Kuurne na een oproep over geluidsoverlast. Het was al de tweede interventie van de dag daar, want ook ’s morgens was de politie er al eens langs geweest en was de bewoonster voor enkele uren naar het politiecommissariaat meegenomen. Volgens de openbare aanklager en de twee agenten die ’s avonds ter plaatse gingen, gedroeg haar vriend Jeffrey V. (37) zich meteen verbaal agressief, rook de woning naar cannabis, gaf hij een duw op de borstkas van een agent en raakten de twee agenten ook nog eens tussen de deur toen V. ze wou dicht gooien. Er dreigt een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. “Ik heb die agent een duw gegeven ja, om hem op afstand te houden”, vertelde V. aan de rechter. “Maar dat was geen duw om pijn van te hebben. Van een voet of een hand tussen de deur weet ik niets. Enkel de schoen van mijn vriendin zat tussen de deur toen ik die wou dicht doen. Het is dan ook belachelijk dat die agenten hier 500 en 700 euro schadevergoeding komen vragen. Om de haverklap staat er daar politie aan de deur, omdat de onderbuurman de politie belt. Van geluidsoverlast kon er die avond geen sprake zijn geweest. We hadden net boodschappen gedaan en waren net thuis gearriveerd. Die dag was mijn vriendin 8 uren als een hond behandeld. En als wij klachten indienen, wordt er nooit iets mee gedaan.”

Cannabis

“Was je onder invloed?”, vroeg de rechter zich af nadat ze had gelezen dat de woning naar cannabis rook. “Ik ben elke dag onder invloed”, reageerde V. nogal luchtig. Maar dat werkte als een rode lap op een stier, zowel bij de rechter als bij de openbare aanklager. “Rij je met de wagen?”, vroeg de openbare aanklager. “Elke dag naar mijn werk, ja”, antwoordde V. “Dan ben je elke dag niet in staat om met je auto te rijden. Ik zal de politie vragen bij jou in Harelbeke een oogje in het zeil te houden. Dan riskeer je de auto kwijt te spelen.” De rechter sprong op haar beurt op de cannabisgeur in de woning. “Terwijl je zoontje daar verblijft”, stelde ze vast. “We roken niet in de woning, enkel buiten”, reageerde V. “Ik zie geen probleem met mijn cannabisgebruik. Ik functioneer nog normaal in het dagelijkse leven.” “Tot je de auto en je zoon kwijt zal zijn, dan zal het plots wel een probleem zijn”, waarschuwde de openbare aanklager. Voor de weerspannigheid veroordeelde de rechter hem nu tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een voorwaardelijke boete van 1.200 euro. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. Aan de agenten moet hij respectievelijk 400 en 300 euro schadevergoeding betalen. (LSi)