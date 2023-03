Ieperse verpleger die vrouwen misbruikte op spoedafdeling moet naar gevangenis

Een verpleger uit Ieper is de door de rechtbank in Ieper veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met voorwaarden, voor het misbruiken van vijf slachtoffers. Hij sloeg onder meer toe op de spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Een koortsthermometer anaal inbrengen terwijl dat niet nodig is, patiënten hun slip naar beneden trekken en schunnige vragen stellen over hun seksleven. Over de billen en het geslacht van slachtoffers wrijven. Borsten betasten van een vrouw die helse pijnen doorstaat.

Wanhoopsdaad

Het is echt niet fraai waarvoor een 43-jarige verpleger uit Ieper zich op de rechtbank moest verantwoorden. In totaal vielen vijf vrouwen ten prooi aan de praktijken van G.H. Vier daarvan kregen met de man te maken op de spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, waar hij werkte. Een van de slachtoffers stapte later uit het leven. De feiten op de spoedafdeling waren niet rechtstreeks de aanleiding voor haar wanhoopsdaad.

Nadat de verpleger werd ontslagen in het Jan Yperman Ziekenhuis kon de man aan de slag in woonzorgcentrum Triamant in Geluwe. Daar vond hij in 2019 opnieuw een slachtoffer.

Kwetsbaar slachtoffer

De man moest zich voor de rechter verantwoorden voor verkrachting van een minderjarige boven de 16 jaar en verkrachting van een meerderjarige, met de verzwarende omstandigheid dat hij de feiten pleegde op een kwetsbaar slachtoffer en als zorgkundige. Daarnaast stond hij terecht voor aanranding met geweld en bedreigingen van een minderjarige en vier meerderjarigen. De man werd over heel de lijn schuldig bevonden en kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij werd 15 jaar ontzet uit bepaalde rechten. De openbare aanklager vroeg de onmiddellijke aanhouding voor de man, maar de rechter ging daarop niet in.