Ieperse beroepsmilitair, die met 3,75 promille ongeval had, rijongeschikt verklaard

Een 45-jarige beroepsmilitair uit Ieper is door de Kortrijkse politierechter rijongeschikt verklaard. Dat gebeurde nadat zowel een bloed- als een haaronderzoek alarmerende waarden rond alcoholgebruik aantoonden. “Dit kan niet. Misschien zijn die hoge waarden wel aangeboren?”, probeerde advocaat Jean-Pierre Duyck nog tevergeefs.

Op 28 december 2021 knalde G.D. in Roeselare tegen een geparkeerde wagen. Toen het slachtoffer ermee dreigde de politie te bellen, probeerde hij zich uit de voeten te maken. Hij kon toch in de buurt staande gehouden worden en bleek dronken.

Psychiatrische instelling

Hij had maar liefst 3,75 promille alcohol in het bloed. Volgens de openbare aanklager kampte hij met een alcoholprobleem en liet hij zich daarom al in een psychiatrische instelling opnemen. Hij vroeg de man voor minstens zes maanden rijongeschikt te verklaren.

Zo ver hoefde het volgens G.D. en zijn advocaat niet te komen. “Hij kampte inderdaad met een alcoholprobleem maar liet zich ruim vier maanden opnemen. Geef hem de kans om bij een gerechtsarts aan te tonen dat hij van de drank af is”, vroegen ze.

Alarmerende waarden

Maar uit zowel bloed- als haartesten bij die gerechtsarts bleken alarmerende waarden. “Hoe is dit mogelijk? Hij drinkt nauwelijks nog”, klonk het verbauwereerd bij advocaat Jean-Pierre Duyck. “Die verhoogde waarden moeten wel aangeboren zijn.” Hij vroeg de politierechter dat nog eens aan een andere arts voor te leggen. Maar daar ging ze niet meer op in.

“Het is duidelijk”, klonk het. Een boete van 2.400 euro en een rijverbod van 1,5 maanden is zijn deel. Maar door de uitgesproken rijongeschiktheid mag hij onmiddellijk niet meer met de auto rijden. Pas nadat hij kan aantonen dat hij minstens 6 maanden geen alcohol meer heeft gedronken, kan hij vragen opnieuw rijgeschikt verklaard te worden. “Dat is een ramp voor zijn job”, aldus de advocaat. “Hij laat op de luchtmachtbasis in Koksijde helikopters landen en opstijgen.” (LSi)