Iepers landbouwbedrijf voor rechter nadat gepensioneerde boer onder schaafmachine sterft

Een Iepers landbouwbedrijf moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor een dodelijk arbeidsongeval, waarbij een 71-jarige man uit Houthulst onder een schaafmachine terechtkwam. Volgens het gerecht voldeed de machine aan geen enkel voorschrift. “Er zaten zelfs geen remmen op.”

Op 23 juli vorig jaar was het slachtoffer, een gepensioneerde landbouwer, met een schaafmachine onkruid aan het verwijderden op een veld met ijsbergsla langs de Lissewallestraat in Vlamertinge. Op een bepaald moment viel de zeventiger dwars door de machine en kwam tussen de messen onderaan de machine terecht. Zijn lichaam werd pas ’s avonds aangetroffen. Er kon geen hulp meer baten.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer in het zwart aan de slag was voor een Iepers landbouwbedrijf. Ook de machine bleek op zowat elk vlak niet in orde. “Het ging om een zelf samengesteld toestel”, verduidelijkt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “De stoel had geen voetsteun en was rechtstreeks op het chassis gemonteerd. Er was geen noodstop en er zaten zelfs geen remmen op. Afremmen kon enkel via de koppeling. Ook de handrem ontbrak en er was geen onderstel waardoor het slachtoffer dwars door het toestel kon vallen.”

Het Ieperse landbouwbedrijf riskeert een zware boete wegens onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg. De zaak werd vrijdag ingeleid maar zal pas op 28 april volgend jaar gepleit worden. (AFr)