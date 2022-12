Ieperling rijdt buurvrouw aan met scootmobiel en moet zich nu verantwoorden voor poging doodslag

Je bejaarde buurvrouw met een scootmobiel aangedreven door zonnepanelen proberen dood te rijden. Een man uit Ieper riskeert er drie jaar cel voor. De feiten kaderen in een burengeschil rond een toegangsweg, die de beklaagde blijkbaar regelmatig blokkeerde met zijn voertuig. Op verschillende momenten zei E.D. dat hij zijn buurvrouw zou vermoorden tot hij tot actie overging en met zijn voertuig de oude dame van haar stoel reed.

E.D. uit Ieper kan zich geen 10 meter meer verplaatsen zonder pijn. De man, een vader van 3 kinderen, werkte tijdens 10 jaar lang in de steenoven in Zonnebeke en 15 jaar op het Ieperse containerpark. De man raakte betrokken bij 3 ongevallen. Zo kreeg hij op een bepaald moment een balk van 6 meter lang op zijn hoofd. Een gevolg van dat alles is dat E.D. sukkelt met zijn gezondheid. Hij kampt met kortademigheid en pijn en kan zich nog moeilijk te voet verplaatsen. Daarom kocht hij een scootmobiel aan om zich te verplaatsen. Hij woonde toen nog in Dikkebus en zijn tripjes naar het centrum van Ieper zorgden na een tijdje voor versleten batterijen. De zestiger kreeg hulp van technisch atheneum van Ieper dat zijn scootmobiel van zonnepanelen voorzag.

Pot urine

Het is net die scootmobiel die de man nu in de problemen brengt na een geschil met een 80-jarige buurvrouw aan zijn woning aan de Robrecht Van Bethunelaan in de Hovelandwijk in Ieper. De ruzie ging er blijkbaar over dat E.D. met zijn scootmobiel regelmatig een gemeenschappelijke toegangsweg blokkeerde, zodat de vrouw moeilijk in haar huis geraakte. Op 8 januari vorig jaar belde de vrouw de politie omdat de scootmobiel opnieuw de ingang blokkeerde. De man goot ook een pot urine over het hoofd van zijn slachtoffer.

Enkele maanden later, op 31 augustus 2021, kwam de ruzie tot een triest hoogtepunt. De vrouw zat samen met haar dochter buiten op een stoel, toen E.D. plots thuiskwam. De dochter maakte plaats om de man door te laten, maar die had duidelijk andere plannen. “Hij reed volle gas op mijn moeder af. Toen hij ze raakte vloog haar stoel door de lucht en viel zij op de grond”, verklaarde de dochter aan de politie. De buurvrouw liep daarbij schaafwonden aan haar been op, druk op haar borstbeen en een gebroken rib. De aanrijder liet niet na te zeggen dat de vrouw dood moest. Ook na de feiten bleef hij dat herhalen, zelfs tegen de politie die ter plaatse was gekomen. Het was niet de enige keer dat de man doodsbedreigingen uitte. Op een bepaald moment kon hij de sleutel van de woning van zijn buurvrouw bemachtigen. “Ik kom vannacht bij jou binnen om je te vermoorden”, schreeuwde hij daarbij tegen zijn buurvrouw. Gelukkig kreeg haar dochter na lang aandringen de sleutel terug.

Drankprobleem

Het gerecht greep in en legde E.D. voorwaarden op. Zo moest hij werken aan zijn drankprobleem, want het was blijkbaar altijd onder invloed dat de man voor problemen zorgde. Dat stoorde hem blijkbaar weinig, want ondertussen pleegde hij al nieuwe feiten. Op de rechtbank van Ieper was de openbare aanklager dan ook niet mals voor de beklaagde. E.D. riskeert een celstraf van 3 jaar, waarvan een deel voorwaardelijk. Ook wacht hem een contactverbod met zijn buurvrouw, ondertussen zijn gewezen buurvrouw, want de dame is verhuisd.

Overdreven

Meester Herman Baron, die de man verdedigt, vindt de tenlastelegging poging tot doodslag fel overdreven. “Die man wou zijn buurvrouw niet dood, hij deed zijn uitspraken in een opwelling. Hoe vaak gebeurt het niet dat zoiets wordt gezegd in de heetst van de strijd? Trouwens, met die scootmobiel kan je toch niemand doodrijden?”

Meester Baron wees er ook op dat het openbaar ministerie de tenlastelegging ‘poging doodslag’ iets te vaak gebruikt. “In veel gevallen herleidt de rechter dat tot ‘opzettelijke slagen en verwondingen’ en dat is precies wat ook hier aan de hand is.” Tijdens de rechtbankzitting merkte de voorzitter op dat ze een alcohollucht rook. “Ik drink geen bier meer, enkel af en toe nog een glaasje wijn. Vandaag heb ik enkel water gedronken”, reageerde de man. Vonnis op 19 januari.