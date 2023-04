Ichtegemse metaaldief die kranen uitbrak in sporthal en openbare toiletten riskeert jaar cel

Een 40-jarige Ichtegemnaar riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf voor een hele resem diefstallen. Hij had het vooral gemunt op metaal en brak zelfs de kranen uit in de sporthal en de openbare toiletten in Ichtegem.

Halfweg april vorig jaar ging W.B. (40) aan de haal met vijf kranen in de toiletten van de Ichtegemse sporthal. Enkele dagen later sloeg hij toe in het openbaar toilettenblok tussen de kerk van Ichtegem en het KSA-gebouw. Daar verdwenen alle sanitaire leidingen vanaf de watertoevoer in de grond. Daarnaast demonteerde hij alle buizen die langs de muren liepen evenals alle waterverdelers van de urinoirs.

Onderzoek linkte W.B. aan nog meer diefstallen in de periode tussen 2020 en 2022. “Hij stal alles waar hij de hand op kon leggen”, verduidelijkte de procureur. “Ik zou willen zeggen alles wat los zat, maar dat gaat hier niet op.” W. had het vooral gemunt op metalen maar stal ook groentebakken om het statiegeld te innen.

Niet aanwezig op proces

W.B., die in het verleden al veroordeeld werd voor diefstal, kwam maandag niet opdagen voor zijn proces. “Hij werd meermaals uitgenodigd voor verhoor maar kwam ook daar zelden opdagen. Hij beloofde de schade te vergoeden, maar dat deed hij niet. Hij heeft lak aan alles”, aldus nog de procureur. De uitspraak volgt op 9 mei. (AFr)