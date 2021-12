Ichtegemnaar scheurt met gestolen aanhangwagen en karabijn op achterbank door bebouwde kom: achttien maanden cel

Een 21-jarige man uit Ichtegem heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden cel gekregen voor verboden wapenbezit, diefstal en slagen.

Op 15 augustus 2018 reed A.C., die toen nog in Zedelgem woonde, met zijn wagen aan hoge snelheid door een bebouwde kom in Middelkerke. Hij trok een aanhangwagen zonder nummerplaat of verlichting waarna de politie hem staande hield. De aanhangwagen bleek daags voordien gestolen in Zedelgem en op de achterbank van zijn wagen lag een karabijn waarvan de politie aanvankelijk dacht dat het om een luchtdrukwapen ging.

“De beklaagde liet de agenten in de waan”, verduidelijkte procureur. “Maar uiteindelijk bleek dat het om een .22 Long Rifle te gaan. Een echt vuurwapen dus.“

Gevonden

Tijdens zijn verhoor beweerde A.C. dat hij het wapen aan een legerkazerne gevonden had, maar het parket hechtte daar geen enkel geloof aan. Naast het wapen en de diefstal stond C. ook terecht voor slagen aan zijn zus op 14 november 2018 in Zedelgem. Hij stal toen ook haar gsm.

Ten slotte werd hij ook nog schuldig bevonden aan heling omdat hij rondreed met een gestolen nummerplaat op zijn bromfiets. Hij beweerde dat hij die gekregen had van een vriend aan het station in Brugge. A.C. kwam niet opdagen voor zijn proces.

