Hulpkok voor rechter nadat hij cannabis vindt in leegstaande caravan en die meeneemt in zijn wagen

In Ieper moet een man zich verantwoorden voor de rechter nadat hij werd betrapt in het bezit van drugs achter het stuur. De automobilist haalde, toen hij werd staande gehouden, spontaan een zakje cannabis boven waarvan hij beweerde het te hebben gevonden in een leegstaande caravan op camping Ypra in Kemmel.

“Die man speelde meteen open kaart met de politie die hem had staande gehouden bij een verkeerscontrole”, aldus meester Filip De Reuse, die de beklaagde verdedigt. “Mijn cliënt bekende dat hij sporadisch speed gebruikt, maar ook niet meer dan dat. Bij het uitlezen van zijn gsm werden geen contacten met het drugsmilieu gevonden. Die cannabis vond hij in een leegstaande caravan.”

De man woonde op het moment van de feiten samen met zijn vriendin op de camping. Het koppel verblijft er trouwens nog steeds. “Door omstandigheden geraakte hij wat op de dool, maar momenteel is hij op zoek naar een vaste woning. Mijn cliënt staat onder voorwaarden, maar leeft die na. Hij legt een negatieve drugstest neer. Die man is hulpkok en heeft zich ingeschreven voor een job bij de marine.”

Straf met voorwaarden

“Allemaal goed en wel, maar eigenlijk moest hij die cannabis hebben afgegeven aan de politie toen hij die vond of hebben vernietigd in plaats van mee te nemen in zijn wagen. Er is toch duidelijk een drugsprobleem”, aldus de openbare aanklager, die zes maanden cel en een geldboete van 8.000 euro vordert, eventueel met voorwaarden. De verdediging hoopt op een werkstraf, maar kan ook leven met voorwaarden. De zaak staat in voortzetting op 18 maart. De rechter wil tegen dan de resultaten zien van een maatschappelijke enquête over de beklaagde. Zo’n maatschappelijke enquête heeft tot doel om de situatie van een beklaagde te onderzoeken om te zien welke maatregel hem of haar het best kan worden opgelegd.