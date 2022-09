Hoopje grasafval doet burenruzie ontaarden: man riskeert twee jaar cel

Een 54-jarige man uit Zuienkerke kijkt aan tegen twee jaar effectieve celstraf voor slagen aan zijn buurman en smaad aan de politie.

Op 12 september 2020 gooide F.L. (54) zijn afgemaaide gras op de akker van zijn buurman, een landbouwer. Die zag dit gebeuren en ging verhaal halen. Volgens de zeventiger ging L. door het lint en kreeg hij rake klappen waarvan hij nog steeds de fysieke en mentale gevolgen draagt. “Mijn cliënt was meer dan vier maanden werkonbekwaam en heeft nog altijd last van zijn schouder”, pleitte advocaat Stijn Catrysse. “Hij is in behandeling bij een psycholoog. Wij vragen een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro.”

Na het incident kwam de politie ter plekke waarop F.L. zijn pijlen op hen richtte. “De beklaagde ging neus aan neus staan met een agent en maakte hen uit voor bende sukkels en achterlijken”, aldus de procureur, die twee jaar effectieve celstraf vroeg. Hij verwees daarbij naar het strafblad van L., dat negen veroordelingen telt, onder meer voor diefstal, slagen en smaad.

F.L. ontkende de smaad niet, maar wel de slagen. “Mijn cliënt heeft zijn buurman niet aangeraakt”, pleitte meester Virginie Cottyn. De advocate haalde hierop een hoop verklaringen boven van dorpsbewoners die stellen dat het slachtoffer de hele buurt terroriseert. “Zijn schouderproblemen kunnen onmogelijk het gevolg zijn van die paar klappen op de borst”, stelde ze. “Hij heeft volgens de buurtbewoners al heel zijn leven last van zijn schouder. Dit is gewoon slijtage.”

De rechter stelde de zaak hierop uit naar 7 oktober. Intussen zal een arts nagaan af wat de oorzaak is van de schouderproblemen. (AFr)