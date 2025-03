“Hoop op een nieuwe kans in een andere stad”: dertiger staat terecht voor aanhoudende belaging ex-partner

Tal van klachten, een waarschuwing van de onderzoeksrechter en een contactverbod weerhielden een 30-jarige man uit Kortrijk er niet van zijn ex-vriendin lastig te blijven vallen. Het eindigde in de cel en uiteindelijk voor de rechter. “Ik heb een nieuwe start genomen, in een andere stad”, aldus de man.

Na een knipperlichtrelatie van zo’n anderhalf jaar liep het in de tweede helft van 2023 helemaal fout tussen Gianni V. en zijn vriendin. Op 15 juni 2023 belde ze de politie op nadat ze van hem slagen had gekregen. Toen de vrouw na een duw ten val kwam, schopte hij ook nog op haar hoofd. Ook in de zomer bleef V. bij haar in de tuin opduiken, trapte hij de voordeur in, stuurde mails naar familie en kennissen, bleef sms’en, bellen, … “Zelfs toen het slachtoffer bij de politie haar verhoor aflegde, bleven de berichten binnenstromen”, schetste de openbare aanklager.

Stoornis

In september 2023 kwam het tot een eerste arrestatie en koppelde de onderzoeksrechter enkele voorwaarden aan zijn vrijlating. Maar toen de belaging bleef duren, volgde op 27 december onverbiddelijk de gevangenis. Daar bleef V. tot begin februari. Hij gaf voor de rechtbank grotendeels de feiten toe. “Net als het slachtoffer kampt ook hij met een stoornis”, aldus advocaat Randall Huysentruyt. “Maar hij is bereid verder voorwaarden na te leven.”

“Ik hoop dat ik nog een kans krijg om verder mijn best te doen”, beaamde V. “Ik probeer in een andere stad een nieuwe start te nemen, met andere mensen om me heen.” V. verhuisde naar Izegem.

Vonnis op 14 april. (LSi)