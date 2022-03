Hondenfokkerij in Oostrozebeke moet regels respecteren, anders sluiting: uitbater krijgt nu al boete van 10.000 euro

Voor de derde keer in zijn loopbaan moest de uitbater van hondenfokkerij De Schoonen Troost in Oostrozebeke zich voor de rechter verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn. Het leverde hem dit keer een fikse boete van 10.000 euro op. Als de fokkerij niet binnen de 3 maanden aan de regels voldoet, moet ze ook dicht.

Op zijn 89ste levensjaar dreigt een einde te komen aan het levenswerk van Marcel C. Langs de Wantestraat baat hij al jaren een hondenfokkerij uit. Maar dat gebeurt niet altijd volgens de regels. Dat resulteerde zowel in 2012 als in 2016 in een veroordeling. “Ach, ik zie mijn dieren graag, maar geef toe dat niet alles volgens de technische, kille regeltjes gebeurt”, klonk het destijds al bij Marcel C. en zijn advocaat.

Veel mankementen

Die regeltjes doen hem nu voor een derde keer de das om. “Een gebrekkige omheining en huisvesting van de honden, vuil water in de drinkbakken, kadavers die in een badkuip gegooid worden, een gebrekkige elektrische installatie en het daaruit volgende brandgevaar”, somde de openbare aanklager de mankementen op die op 18 december 2017, dus amper een jaar na de vorige veroordeling, konden vastgesteld worden. Ondanks aanmaningen kwamen er geen herstellingen, ook niet bij een hercontrole in 2021.

Sluiting dreigt

Marcel C. stond niet alleen terecht. Ook zijn 58-jarige dochter werd mee gedagvaard. Zij kreeg een boete van 2.000 euro opgelegd. De fokkerij moet zich snel met alle regels in orde stellen, of er dreigt een sluiting. Gebeurt dat niet, dan moet er een dwangsom van 150 euro per dag in overtreding betaald worden. “Hij kweekt de honden met veel liefde om een extraatje bovenop zijn pensioen te hebben”, aldus de advocaat van Marcel. “Op die manier kan hij de zorgen voor zijn hulpbehoevende echtgenote blijven betalen.” (LSi)