Homohaat of botsing tussen culturen? Rechter moet oordeel vellen over familie met losse handjes

Was de afranseling van het 19-jarige homovriendje van de 14-jarige, jongste telg uit hun gezin een uit de hand gelopen botsing van culturen of eerder verwerpelijke homohaat? De rechter in Kortrijk moet een oordeel vellen over een Marokkaanse vader en zijn oudste zoon uit Kortrijk. Zij lokten het vriendje in de val en ranselden hem flink af. “Ik had het in een sms’je wel over ‘kankerhomo’ maar bedoelde daar niets verkeerds mee”, klonk het bij de 31-jarige oudste zoon uit Roeselare.

Tijdens de kerstvakantie van 2020 outte de 14-jarige, jongste zoon uit het gezin B. uit Kortrijk zich als holebi. Dat schoot bij de Marokkaanse familie in het verkeerde keelgat. Toen de 17-jarige broer in de gsm van de jongste ook chatgesprekken met een 19-jarige jongen uit Langemark-Poelkapelle en expliciete foto’s van zijn geslachtsdeel vond, was het hek helemaal van de dam.

De 17-jarige verwittigde zijn oudste broer en vader. Samen vatten ze het plan op om die vriend naar Kortrijk te lokken en hem eens een lesje te leren. Op het appartement was ook de vriendin van Mohammed B. (31) uit Roeselare aanwezig. Zij zou het hele gebeuren filmen.

Botsing

De 19-jarige jongen uit Langemark-Poelkapelle begaf zich van zijn studentenkot in Brugge naar de plaats waar hij online met zijn 14-jarige vriendje had afgesproken. Daar aangekomen trof hij niet de jongen maar wel zijn vader en twee broers aan. “Het was de 17-jarige broer die begon te slaan”, klonk het bij de verdediging.

“Vooraf was geen enkel plan om geweld te gebruiken. Het gaat hier om een botsing tussen culturen. Volgens hun opvoeding, waarden en religie is homofilie niet toegestaan. De pater familias en de oudste zoon moesten over die waarden waken. En die waarden evolueerden in hun cultuur trager dan in de onze. Vijftig jaar geleden sloeg de leraar ook nog met de lat op de kneukels, pas in 1948 kregen vrouwen bij ons stemrecht, …”

Jeugdrechter

De 19-jarige jongen uit Langemark-Poelkapelle kon na verloop van tijd aan de slagen van de Marokkaanse familie ontsnappen en in een wassalon wat verderop de hulpdiensten verwittigen. “Vuile homo”, werd hij nog achterna geroepen. Hij slaagde er na die traumatische 21 december 2020 niet in zijn examens als eerstejaarsstudent verpleegkunde af te leggen en zette zelfs zijn studies stop.

“Er is hier wel degelijk sprake van homohaat”, vond de openbare aanklager. “De familie aanziet homofilie als een ziekte, een zonde. De vader sloeg zijn 14-jarige zoon ook eerder al met een broeksriem en een staaf.” Ze vorderde voor de vader en de oudste broer celstraffen van 1 tot 2 jaar. Over de 17-jarige, en dus minderjarige broer, zal de jeugdrechter een beslissing nemen.

Meegesleurd

De 14-jarige zoon van het gezin is ondertussen onder toezicht van de jeugdrechter in een instelling geplaatst. “Verwerpelijk”, zo omschreef zijn advocaat Pieter Soens de gebeurtenissen. “Er is geen enkel schuldbesef. De familie laat de jongen in de steek in plaats van hem te steunen in zijn zoektocht naar zijn geaardheid.”

“Ik heb geen problemen met homofilie”, sprak oudste broer Mohammed dit tegen. “Ik ben meegesleurd door mijn vader. Ik hoorde van mijn andere broer over die expliciete foto’s en wou gewoon om uitleg vragen. Om mijn broertje te beschermen. Ik zie mijn kleine broer graag.”

Studies hervatten

“Ik heb mijn jongste zoon wel eens een ‘klets’ gegeven maar nooit geslagen met een broeksriem”, aldus de vader. “Hij verklaarde dat gewoon om het huis te kunnen verlaten en vrijheid te krijgen. Hij puberde, was onhandelbaar en liep van huis weg.” Na de klappen aan het vriendje vlogen zowel vader als zoon een tijdje in voorhechtenis.

“Voor mijn pluszoon is het gewoon belangrijk om als slachtoffer erkend te worden”, aldus de pluspapa van het slachtoffer uit Langemark-Poelkapelle. “Het had een grote impact op hem. Hij draagt het nog altijd met zich mee. Ondertussen ging hij aan de slag en is hij van plan om volgend schooljaar opnieuw zijn studies te hervatten.” Vonnis op 14 februari. (LSi)