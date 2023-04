Home invasion in Houthulst ontspoort: gemaskerd trio met “piratenpistool” riskeert 14 tot 20 maand voor slagen en schoten

Drie twintigers staan terecht voor een brutale home invasion in Houthulst vorig jaar in augustus. Gemaskerd en gewapend met een “piratenpistool”, mes en matrak wilden ze de bewoner bestelen en een lesje leren. Daarbij deelde ook een tweede aanwezige in de klappen. Het trio riskeert celstraffen van 14 tot 20 maanden.

Een vermeende roddel over een vrouw leidde op 17 augustus vorig jaar tot een gewapende diefstal met slagen en schoten in de landelijke Westhoekgemeente Houthulst. De 23-jarige vriend van de vrouw, M. L., trok die dag met twee kompanen naar de woning van “roddelaar” K. H. (22) om hem eens aan te pakken. Het trio droeg bivakmutsen en was gewapend met een metalen matrak, mes en vuurwapen. Toen ze rond 21.40 uur de woning binnenstormden, was ook D. D. (23) aanwezig.

Drugs en schulden

“De twee kregen verschillende slagen. H. kon vluchten, waarop schoten volgden”, zei de procureur, die maandag celstraffen van 14 tot 20 maand vorderde voor het drietal in de correctionele rechtbank van Ieper. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek meer aan de hand dan gekrenkte gevoelens omwille van geroddel, want er was sprake van drugs en schulden.

iPhone 12

“De beklaagden gaven aan op zoek te zijn naar waardevolle spullen en namen een iPhone 12 en horloge mee”, aldus de procureur. “De slachtoffers zijn geen onbesproken blad, maar deze feiten zijn niet te rechtvaardigen. Ik vraag me af of ze beseffen welke toeren ze daar uithaalden en hoe dit kon aflopen.”

H. liep verwondingen op aan het hoofd en D. aan zijn rechteroog. De drie verdachten werden niet veel later opgepakt in het centrum van Houthulst. Op vandaag zit alleen nog L., die zijn betrokkenheid pas later bekende, in de cel.

Samen uit, samen thuis

“Ik slaap al negen maand langs de grond, gelijk een hond”, verklaarde een geboeide L. verontwaardigd aan de rechter. “En de anderen: twee maandjes en ze zijn buiten. Samen uit, samen thuis! Er zijn dingen gebeurd, die ik ook niet wilde. Het was geen overval. Ik wou babbelen, maar zij begonnen meteen dom te doen. Nooit vroeg ik om een vuurwapen.”

Leugendetector

Het vuurwapen, dat L. omschreef als een “oud piratenpistool”, was meegenomen door G. S. (23) uit Moorslede. “Mijn cliënt heeft altijd gezegd dat hij niet vuurde en is bereid tot een leugendetectortest”, verklaart de raadsman van S. “Er is geen onderzoek gevoerd naar het mogelijk afvuren, de verklaring van de slachtoffers werd als waar aangenomen. Een hagelpatroon zat nog in het wapen, het beste bewijs dat er niet is gevuurd. Dit is een schending van de rechten van verdediging en het vermoeden van onschuld. Daarom vragen we de strafvordering onontvankelijk te verklaren.”

Vonnis op 15 mei

De andere beklaagden hopen op probatie-uitstel. L. werd al een paar keer veroordeeld en riskeert nu de zwaarste celstraf van 20 maanden. “Je bent jong en je kan er nog iets van maken. Ik wil je hier niet meer terugzien”, waarschuwde de rechter, die op 15 mei een vonnis velt. (TP)