Hof van beroep moet zaak uitstellen voor vier vermiste sigarettenpeuken

Het hof heeft een zaak waarbij drie Litouwers worden vervolgd voor twee inbraken bij landbouwmachineproducent CNH Industrial in Zedelgem moeten uitstel. Er zijn immers vier sigarettenpeuken vermist.

Eind februari 2019 drongen dieven de terreinen van het bedrijf in de Léon Claeysstraat in Zedelgem binnen. De daders richtten heel wat schade aan en gingen met tachtig GPS touchscreens van landbouwvoertuigen aan de haal. In het weekend van 14 en 15 april 2019 keerden de dieven terug en werden 123 touchscreens gestolen. De buit had een totale waarde van ruim 400.000 euro.

DNA

Dankzij spullen die op 16 april 2019 werden aangetroffen aan de oprit van de E40 in Loppem kwamen Litouwers Aivaras U. (33), Alvydas M. (48) en Mantas B. (38) als verdachten in het vizier. Hun DNA stak op achtergelaten handschoenen, sigarettenpeuken en een flesje yoghurt. Aivaras U. kreeg bij verstek vier jaar effectieve celstraf. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding, maar de man is een jaar later nog steeds niet opgedoken. Alvydas M. werd alleen schuldig bevonden aan de eerste inbraak en kreeg twee jaar cel, de helft met uitstel. Mantas B. werd vrijgesproken. Naar eigen zeggen voerde hij alleen herstellingen uit aan de wagen van U. Voor een mislukte woninginbraak en diefstal van kabels van Infrabel werden ze alle drie vrijgesproken.

Alvydas M. (48) ging tegen zijn veroordeling in beroep en het parket tegen de vrijspraak van Mantas B. (38). De nieuwe advocaat van M. wil echter een nieuw DNA-onderzoek laten uitvoeren, want weet zeker dat zijn cliënt nog nooit eerder in België is geweest en dus ook onmogelijk betrokken kon zijn bij de inbraak. Wel zijn de drie dorpsgenoten en verklaart hij het DNA op de handschoenen door ze te hebben geleend bij een klusje. “Ze waren ook praktisch buren.”

Uitgesteld

Alleen is er één probleem: vier sigarettenpeuken die bewaard worden in het gerechtsgebouw in Brugge, zijn vermist. “De griffie vindt ze niet terug”, stelde advocaat Thomas Gillis vast. “Dan zal iemand met een zaklamp de kelder in moeten duiken en zoeken tot ze gevonden worden”, klonk het bij het hof. De zaak werd daarom uitgesteld naar 9 september. “Hoe dan ook, als de peuken niet werden gevonden, dan is het dossier wat het is, en wordt de zaak toch behandeld”, kondigde het hof nu al aan. (OSM)