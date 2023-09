Hof van beroep geeft tweedeverblijver in Knokke gelijk: provincietaks is discriminerend

Het hof van beroep in Gent heeft in een arrest geoordeeld dat mensen met een tweede verblijf in West-Vlaanderen, de provinciebelasting onwettig is. Een man uit Beersel, die een tweede verblijf had in Knokke, nam het niet dat tweede verblijvers meer belasting moeten betalen aan de provincie dan West-Vlamingen en stapte naar de rechtbank. Het hof in Gent gaf hem nu gelijk.

Discriminerend

Wie in West-Vlaanderen woont en er zijn domicilie heeft, betaalt jaarlijks 41 euro provinciebelasting. Wie er een tweede verblijf heeft, betaalt 124 euro. Een man uit Beersel met een tweede verblijf in Knokke, vond dat discriminerend en had daarom klacht ingediend. Het hof stelt hem nu in het gelijk.

In mei dit jaar oordeelde het hof al dat de belasting voor tweede verblijvers in Knokke ongeldig was. De tweedeverblijfstaks schommelt volgens Testaankoop in 2023 tussen 644 en 1.239 euro per woning. In maart van dit jaar behandelde het hof van beroep in Gent een zaak van een dame met een tweede verblijf in Knokke. De rechtbank van Brugge had haar eerst in het ongelijk gesteld, maar het hof van beroep vernietigde die beslissing.

Volgens de eigenares van de woning in Knokke is het gelijkheidsbeginsel geschonden door een onderscheid te maken tussen eigenaars van een tweede verblijf en eigenaars die er hun domicilie hebben. De gemeente Knokke argumenteerde onder meer dat het grote aantal tweede verblijvers aanleiding geeft tot hoge kosten inzake veiligheid, dat een verhoging van capaciteit bij de lokale politie en brandweer noodzakelijk is tijdens weekends en vakantieperioden en dat de politie ook meer controle dient te verrichten tegen inbraak. Maar het hof veegde dat argument van tafel. “Mede rekening houdend met het feit dat ongeveer 80% van de lokale fiscale ontvangsten van de gemeente afkomstig zijn uit de tweedeverblijfsbelasting, kunnen minstens vragen worden gesteld bij de waarachtigheid van de gegeven verantwoording.”

Vermits de gemeente Knokke geen gemeentebelastingen heft, oordeelt het hof dat de belasting op tweede verblijven tegenstrijdig en onwettig is. “Het vestigen van een belasting enkel in hoofde van de eigenaars van tweede verblijven kan in die omstandigheden op geen enkele objectieve en redelijke manier worden verantwoord als een vorm van compensatie ten aanzien van de gemeentebelasting aangezien deze niet wordt gevestigd in hoofde van de inwoners van de gemeente”, besluit het hof in zijn arrest.

Gelijke belastingen

Het hof trekt nu ook die redenering door in zijn arrest omtrent de provinciebelasting. Het hof is immers van oordeel dat het belastingreglement van de provincie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en met het discriminatieverbod van de grondwet. Volgens de advocaat van de man uit Beersel ligt de oplossing voor de hand en moeten de belastingen voor inwoners van West-Vlaanderen en tweede verblijvers gelijk geschakeld worden. (OSM)