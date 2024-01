Hobbykunstenaar verliest fijne motoriek na zware pandoering in Brugge: dader (77) riskeert twee jaar cel

Een 77-jarige Bruggeling riskeert twee jaar cel voor de zware slagen die hij uitdeelde aan een kennis van een buurvrouw. De gevolgen voor het slachtoffer, een hobbykunstenaar, waren niet min.

Op 5 juni 2022 kwam de buurvrouw van beklaagde M.V. ten val in haar woning. Omdat de hulpverleners de woning niet binnen raakten, besloot M.V. hen met zijn sleutel – hij was mantelzorger van de vrouw – binnen te laten via de achterdeur. Om die te bereiken moet V. door de tuin van een andere buurvrouw lopen en die betichtte de zeventiger van voyeurisme. Dat zorgde in de wijk voor enige commotie.

Vuistslagen

Een tweetal weken later kreeg M.V. het aan de stok met een kennis van de buurvrouw, die hem van voyeurisme beschuldigde. De kennis, een hobbykunstenaar, kreeg enkele harde vuistslagen en hield daar een meervourdige kaakbeenbreuk, een hersenschudding en een duimfractuur aan over.

“Ik kan mijn duim nog steeds moeilijk gebruiken en ben hierdoor mijn fijne motoriek kwijt”, verklaarde de man op het proces. “Voor mijn hobby is dit problematisch. Ik kan zelfs geen moertje meer aandraaien.”

Seksuele uitbuiting

M.V. woonde vroeger en Duitsland en volgens het openbaar ministerie zou hij daar van 1966 tot 2005 de veroordelingen opgestapeld hebben, vooral voor diefstal maar ook voor seksuele uitbuiting van minderjarigen. Procureur Frank Demeester vroeg twee jaar cel voor de man, de minimumstraf voor slagen waarbij het slachtoffer langer dan vier maanden werkonbekwaam is.

De verdediging stelde dat er sprake was van uitlokking en stuurde aan op de vrijspraak. Volgens M.V. sloeg het slachtoffer als eerste. “Mocht ik als eerste geslagen hebben, zou hij meer gebroken hebben”, klonk het fel. De uitspraak volgt op 7 februari. (AFr)