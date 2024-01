“Hij zei dat hij iemand wou vermoorden”: Moeder belt politie nadat zoon (41) met bijl straat op trekt

Een 41-jarige man uit Nieuwpoort riskeert een celstraf voor verboden wapendracht en woonstschennis na een bijzonder verontrustende melding van zijn eigen moeder. Die belde de politie omdat haar zoon D.V. stomdronken de straat was opgetrokken, gewapend met een bijl, messen en schroevendraaiers. “Hij zei dat hij iemand zou vermoorden en vertrok”, belde zijn moeder naar de politie. Uiteindelijk werd hij slapend in een huis gevonden.

De feiten gebeurden op 2 oktober vorig jaar in Nieuwpoort en waren aanvankelijk erg verontrustend. Bij de politie was een telefoontje binnengelopen van een paniekerige moeder van D.V. “Mijn zoon heeft veel te veel gedronken en is hier kwaad vertrokken”, zei ze. “Hij heeft een bijl, twee messen en schroevendraaiers op zak en zei dat hij iemand zou gaan vermoorden.” De politie trok er meteen massaal op uit, en werd geholpen door een richting die de moeder had aangegeven waar haar zoon was uit gegaan. Uiteindelijk liep alles goed af.

Slapend op zetel

“De politie kamde meteen de buurt uit en trok naar mensen uit de entourage van D.V.”, sprak de procureur. “Bij een van hen, ook goed bekend bij ons, werd hij slapend op de zetel aangetroffen. De bijl, messen en de twee afgepunte schroevendraaiers lagen onder de zetel. D.V. was er zijn roes aan het uitslapen en bleek via een openstaand raam te zijn binnengedrongen. In het huis waren ook twee van zijn vrienden aanwezig, die zich naar eigen zeggen niet bedreigd voelden. De poging moord werd zo zeker niet weerhouden, maar wel verboden wapendracht en woonstschennis. D.V. verbrak met die feiten ook zijn voorwaarden want hij mocht geen alcohol drinken. Ik vraag zeven maanden cel en 800 euro boete.” De man zit intussen in de gevangenis.

Niet bedreigd

De advocaat van D.V. vroeg om een straf met uitstel onder voorwaarden. “Hij was dronken die avond en mocht die dingen die als verboden wapens kunnen gezien worden niet op zak hadden maar laat het duidelijk zijn dat hij eigenlijk niets van plan was. Hij trok gewoon naar vrienden, die zich niet bedreigd voelden, en viel daar meteen in slaap. Meer niet.” Vonnis op 9 februari. (JH)