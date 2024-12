“Hij zal oudjaar toch ook niet in de cel moeten vieren?”: advocaat klaagt lange duur voorhechtenis cannabisdealer aan

“Schandalig. Iemand 7 maanden in voorhechtenis houden voor wat verkoop van cannabis.” Advocaat Thomas Vandemeulebroucke wond zich op de correctionele rechtbank in Kortrijk op over de lange periode dat een 21-jarige jongeman uit Wevelgem al achter tralies verblijft. Samen met een vriend uit Kuurne stond hij vandaag terecht voor de cannabishandel.

De twee vrienden uit Kuurne en Wevelgem konden op 6 juni in Moeskroen met lachgas en 630 euro in een auto betrapt worden. Onderzoek van hun gsm deed vermoeden dat ze zich met de verkoop van drugs bezig hielden. Er volgden huiszoekingen waarbij 450 gram cannabis in een rugzak van Mohammed K. (21) uit Wevelgem gevonden kon worden.

In Kuurne vonden de speurders niets bij Ibrahim A. (20). Beiden vlogen in de cel. En daar verblijft K. nog altijd. “Hij is al twee keer door de raadkamer vrijgelaten, zonder voorwaarden”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Maar telkens ging het parket in beroep. En dus zit hij al 7 maanden in voorhechtenis. Hij denkt dat ik een slechte advocaat ben omdat ik hem niet uit de cel krijg.”

Werkstraf

Aan de rechter vroeg hij een milde werkstraf op te leggen. In Antwerpen kreeg hij al een werkstraf van 180 uren voor drugshandel in ongeveer dezelfde periode. “Ik dacht snel wat geld te verdienen, maar kijk, was dat me een slechte beslissing”, aldus K. zelf.

“Vel alstublieft een vonnis voor eindejaar zodat hij oudejaarsavond niet ook nog in de gevangenis moet vieren”, vroeg Thomas Vandemeulebroucke nog aan de rechter.

Ibrahim A. ontkende iets met de drugshandel van zijn vriend te maken te hebben. “Hij had veel contact met hem, maar het waren dan ook vrienden”, aldus advocate Floor Ameye. “De huiszoeking was negatief en ondervraagde afnemers kenden hem niet.”

De invoer van joints vanuit Nederland en het bezit van het lachgas betwistte hij niet. Hij toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren. De openbare aanklager vorderde celstraffen van 1 jaar tot 18 maanden, de verbeurdverklaring van een Ford Fiesta en voor elk een boete van 8.000 euro. Uitspraak niet voor oudejaar, maar op 15 januari.

