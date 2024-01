“Hij zag het als een relatietje”: Oostendenaar krijgt celstraf met uitstel voor jarenlange aanranding stiefdochter (13)

Meer dan tien jaar na de feiten heeft een 60-jarige Oostendenaar voor de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor aanranding en aanzetten tot ontucht van zijn stiefdochter. F.D. ontkende met klem dat hij het meisje jarenlang betastte, maar een geluidsopname deed hem de das om.

Tussen september 2007 en augustus 2012 betastte F.D. systematisch de borsten en het geslachtsdeel van zijn stiefdochter, die bij aanvang van de feiten amper dertien jaar oud was. Hij begluurde haar tijdens het douchen en nam foto’s wanneer ze haar kledij uittrok. Naar eigen zeggen was hij ‘toppezot’ van het meisje. “Maar ik ga je niet verkrachten”, garandeerde hij haar.

Aangifte bij politie

Op 12 juli 2014 nam het meisje een gesprek met F.D. op. In die geluidsopname zou hij de feiten bekend hebben. Ze trok met de opname naar haar moeder, maar toen die maar niet wou luisteren richtte het meisje beschadigingen aan bij F.D., die daarvan eind 2014 aangifte deed bij de politie. Hij diende ook een klacht in wegens laster en eerroof tegen het toen 20-jarige slachtoffer.

Geconfronteerd met de klacht vertelde de jonge vrouw wat haar overkomen was. Naar eigen zeggen was de band met haar toenmalige stiefvader in eerste instantie erg goed. Maar vanaf haar dertiende begon hij intiem te worden. Ze legde op haar beurt klacht neer, maar trok die in 2015 opnieuw in. Volgens haar advocate omdat ze bang was dat ze haar halfzusje niet meer zou mogen zien.

“Ik wil alleen maar seks en liefde van jou” – beklaagde F.D.

Na een psychiatrische opname stapte het slachtoffer in de zomer van 2020 toch opnieuw naar de politie. Uit chatgesprekken van eind 2011 bleek dat D. haar op strafbare wijze betast had en zichzelf een viespeuk noemde. “Ik wil alleen maar seks en liefde van jou”, klonk het onder meer.

Virginie Cottyn, de advocate van het slachtoffer, verwees ook naar de geluidsopname. “Je merkt dat de beklaagde het als een relatietje zag, om het in kerkelijke termen te zeggen”, sneerde ze.

Volgens de verdediging was de redelijke termijn in het dossier overschreden. “Mijn cliënt kan zich zó lang na de feiten onmogelijk nog verdedigen op die berichten”, pleitte meester Yen Buytaert. “De berichten zijn trouwens uit de context gehaald. In openbare berichten op Facebook prees en verdedigde zij mijn cliënt zelfs.”

Beklaagde ontkent

F.D. ontkende met klem dat hij strafbare feiten pleegde. De geluidsopname vormde volgens meester Buytaert geen bewijs. “Men haalt enkele zinnetjes uit een gesprek van 58 minuten dat in werkelijkheid ging over slagen die een familielid aan de burgerlijke partij zou hebben toegediend.”

De rechtbank zag dat anders en legde F.D. achttien maanden celstraf met uitstel op. De man liep eerder al vier veroordelingen op voor diefstal. Aan de burgerlijke partijen kende de rechtbank in totaal bijna 3.800 euro schadevergoeding toe. (AFr)