“Hij voelde zich eenzaam”: voorwaardelijke straf voor Koekelarenaar die lesbische collega jarenlang belaagde

Een 32-jarige man uit Koekelare heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor belaging en bedreiging van vrouwen. Bij een van de slachtoffers, een lesbische vrouw, sleepten de feiten jarenlang aan.

In het najaar van 2021 contacteerde L.V. via een datingapp tientallen vrouwen, waarbij hij zich brutaal en beledigend uitliet. “Shit zeg, misschien eens investeren in goeie schmink”, klonk het onder meer. Van een vrouw die een gesprek stopzette dreigde de dertiger naaktbeelden te verspreiden.

Maar bij bepaalde slachtoffers ging de dertiger nog een stap verder. Op het werk stelde hij zich jarenlang verbaal agressief op tegenover een vrouwelijke collega. Hij zou daarbij haar geaardheid hebben geviseerd. “Lesbisch, dus gehandicapt”, slingerde hij haar onder meer naar het hoofd.

Geen schuldinzicht

Volgens procureur Jinmin Arnou heeft L.V. geen schuldinzicht. “Voorwaarden hebben dus geen zin”, stelde ze. De verdediging verwees naar de moeilijke jeugd van de beklaagde. “Door zijn eenzaamheid kampt hij met bepaalde frustraties”, pleitte meester Kris Vincke. “Intussen heeft hij zich herpakt.”

Meester Vincke vroeg tevergeefs de vrijspraak voor discriminatie als verzwarende omstandigheid. “Die opmerkingen waren niet fijnzinnig, maar discriminatie was niet zijn drijfveer”, pleitte hij.

Anderzijds stuurde Vincke wel met succes aan op voorwaarden. Zo moet L.V. de komende jaren een strikt contactverbod respecteren ten aanzien van drie slachtoffers. Hij moet ook therapie volgen. (AFr)