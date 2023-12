“Hij speelde Sinterklaas in het tankstation”: Bredenaar Frank Pauwels (52) bleef pensioen van zijn doodgeslagen moeder opstrijken

Ruim anderhalf jaar nadat hij voor het Brugse assisenhof vijftien jaar gevangenisstraf kreeg voor het doodslaan van zijn 79-jarige moeder, riskeert Frank Pauwels (52) nog eens zes maanden cel voor uitkeringsfraude. Nadat hij Solange Hennaert in de duinen begraven had, bleef de Bredenaar nog drie jaar lang haar pensioen opstrijken. Van de 47.000 euro die hij scheefsloeg, bleef bij zijn arrestatie niets meer over. Zijn grootste uitgavenpost? Bier drinken in een tankstation.

In de loop van september 2016 – hij wist het zelf niet meer precies – bracht Frank Pauwels zijn bejaarde moeder tijdens een ruzie met een keiharde vuistslag om het leven in hun woning in Bredene.

Identiteitskaart

Hij bond het lichaam van de 79-jarige vrouw vast op een winkelkarretje en begroef haar drie kilometer verder in de Oostendse duinen. “Ik heb gegraven als een hond”, verklaarde hij daar later over. Achteraf dronk hij nog enkele biertjes en keerde huiswaarts.

Na de feiten bleef Pauwels nog bijna drie jaar lang het pensioen van zijn moeder opstrijken, goed voor in totaal 47.000 euro. Tegenover familie en buren hield hij vol dat zijn moeder bij een vriendin was ingetrokken.

Tot Solange Hennaert in maart 2019 haar identiteitskaart moest hernieuwen. De wijkagent die haar hiertoe moest aansporen, begon na zijn huisbezoek onraad te ruiken en twee maanden later ging Pauwels uiteindelijk tot bekentenissen over.

Uitkeringsfraude

Op het proces voor het hof van assisen pleitte de verdediging met succes dat Pauwels nooit de bedoeling had om zijn moeder te doden. De werkloze vijftiger – in Bredene bekend als de skinhead – kreeg uiteindelijk vijftien jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk om te doden.

Van het pensioengeld van zijn moeder bleek bij de arrestatie van Pauwels niets meer over te blijven. Vrijdag verscheen hij voor de correctionele rechtbank, waar arbeidsauditeur Jeroen Lorré zes maanden cel en 4.800 euro boete vroeg wegens uitkeringsfraude.

Bier en whisky-cola

Pauwels schonk maandelijks 300 à 500 euro aan zijn dochter, maar volgens Lorré verbraste hij het gros van het geld in een Texaco-tankstation, waar hij geregeld vrienden bier en whisky-cola dronk. “De beklaagde erkent dat hij daar voor Sinterklaas speelde”, aldus Lorré.

Advocaat Mathieu Langerock vroeg om Pauwels geen bijkomende straf meer op te leggen. “Mijn cliënt bleef het geld afhalen om te voorkomen dat de bank argwaan zou krijgen”, stelde hij. “Hij betaalt elke maand 50 euro af. Hij heeft zich helemaal herpakt en zal halfweg september voor het eerst de gevangenis tijdelijk mogen verlaten.”

De uitspraak volgt op 19 januari. (AFr)