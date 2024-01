“Hij reageerde wat te fel”: Torhoutenaar zwaait met samoeraizwaard naar politie en riskeert zes maanden cel

Een 44-jarige Torhoutenaar riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden cel voor bedreiging en gewapende weerspannigheid. Tijdens een tussenkomst voor huiselijke moeilijkheden zwaaide S.H. met een samoeraizwaard naar de politie.

Op 6 december vorig jaar alarmeerde de partner van S.H. de politie wegens huiselijke moeilijkheden. De vrouw verklaarde dat ze schrik had van S.H., die bij aankomst van de politie in de woning stond te zwaaien met iets dat leek op een lange stok.

50 centimter lang lemmet

Toen een van de agenten het wapen vastnam, kwam het omhulsel los van een groot samoeraizwaard. “Het lemmet was vijftig centimeter lang”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “Pas na enig aandringen door de politie legde de beklaagde het wapen neer.”

S.H. verklaarde dat het om een sierwapen ging dat hij een tiental jaar geleden gekocht had in Nederland.

Zes veroordelingen

“Mijn cliënt was zwaar geschrokken toen de politie plots in zijn huis stond”, pleitte meester Justine De Cloedt. “Ze hadden toch op zijn minst even op het raam kunnen kloppen. Maar hij heeft inderdaad wat te fel gereageerd.”

De procureur verwees naar het strafregister van S.H., die al zes veroordelingen opliep voor onder meer verkeersinbreuken, verboden wapendracht en drugs. Daags voor de feiten zou hij ook speed hebben gebruikt. De uitspraak volgt op 27 februari. (AFr)