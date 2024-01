Hij loog bij polygraaftest en ‘ging te keer als een beest’, maar twintiger gaat vrijuit voor verkrachting kotstudente (18) in Brugge

Een 29-jarige Afghaan uit Brugge is voor de strafrechtbank vrijgesproken voor verkrachting van een toen 18-jarige studente. A.A. hield vol dat het om seks ging met wederzijdse toestemming, en de rechter zag geen bewijs van het tegendeel. Ook al gaf de twintiger leugenachtige reacties tijdens een polygraaftest.

De studente stapte begin februari vorig jaar naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Gent. Daar vertelde ze hoe ze de avond voordien op haar kot in Brugge bezoek had gekregen van A.A. Hoewel ze meermaals zou hebben aangegeven geen seks te willen hebben, zou de Afghaanse vluchteling haar bij de polsen hebben gegrepen en op het bed geduwd. “Hij begon haar te kussen in de hals en verkrachtte haar ook. Het slachtoffer vroeg tevergeefs om ermee te stoppen”, aldus de procureur.

Het openbaar ministerie wees erop dat het meisje op haar veertiende al eens misbruikt werd en vroeg 37 maanden cel. “Ze verstijfde van angst en de beklaagde bedreigde haar ook met de dood”, ging de procureur verder. “Onderzoek van zijn gsm wees uit dat hij eerder al had aangestuurd op seksuele betrekkingen met het slachtoffer. Hij betastte haar ook al onder de kledij en gaf leugenachtige reacties tijdens een polygraaftest.”

Geen bewijzen

Toch vroeg de verdediging de vrijspraak. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, pleitte meester Terrence Halsberghe. “Volgens het slachtoffer ging mijn cliënt als een beest tekeer, maar niemand in het kotgebouw heeft iets gehoord. Er waren ook geen duidelijke verwondingen te zien. Misschien kreeg ze spijt over de seksuele betrekkingen met mijn cliënt? Er is geen enkel materieel bewijs.”

De rechtbank volgde de stelling van meester Halsberghe en verwees ook naar de tegenstrijdige verklaringen die het meisje aflegde over het verloop van de feiten. De rechtbank wees verder ook op de berichten die na feiten tussen A.A. en het meisje verstuurd werden. Die zouden de verklaringen van A.A. staven. (AFr)