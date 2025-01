“Hij liep naakt door de woning en dacht dat hij Superman was”: twintiger mag cel verlaten na partnergeweld en agressie tegen buurman

Een combinatie van cocaïne, cannabis en medicatie maakte dat een 29-jarige man uit Harelbeke buiten zijn zinnen reageerde toen zijn partner op zijn gsm keek. Het partnergeweld en agressie tegen een buurman die op het geruzie stond te kijken, brachten hem voor de rechter. Hij mocht ondertussen de cel verlaten.

Op 4 november besprong D.C. zijn partner. “Hij was opgefokt, liep naakt door de woning en dacht dat hij Superman was”, aldus de openbare aanklager. Toen de politie arriveerde, moesten ze zelfs pepperspray gebruiken om hem tot bedaren te brengen. Ook een buurman deelde in de brokken. “Ga maar naar binnen of ik sla je de kop in”, dreigde C.

Toen hij de woning niet meer binnen raakte, stampte hij de deur in. C. zat een tijdje in de cel, maar mocht die ondertussen verlaten. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden. “Hij moet zich voor zijn drugs- en psychologische problemen laten behandelen”, aldus advocaat Bart Debels. “Ik sta voor iedere begeleiding open”, aldus C. zelf. “Ik heb veel spijt. Het zal nooit meer gebeuren. Ik schaam me enorm.”

Enkele dagen na het partnergeweld kreeg hij de kans om onder elektronisch toezicht vrij te komen, maar hij greep die kans niet. “Mijn medicatie stond nog niet op punt, nu wel”, besloot de twintiger. “Zijn partner is vragende partij om hem zo snel mogelijk opnieuw thuis te mogen verwelkomen”, aldus nog Bart Debels.

Vonnis

Noch de buurman noch zijn partner stelden zich burgerlijke partij. De rechter gaf hem een celstraf van zes maanden. Enkel de periode die hij al in voorhechtenis zat, zijn effectief. De rest blijft voorwaardelijk als hij zich aan enkele begeleidende voorwaarden houdt. (LSi)