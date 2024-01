“Hij houdt zijn talent beter voor de ring”: thaibokser moet drankprobleem aanpakken na vijf feiten van zinloos geweld in Knokke-Heist:

Een 21-jarige Albanees heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor vijf feiten van zinloos geweld in Knokke-Heist. E.S. moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken.

Op 15 april 2021 gaf E.S. tijdens een banale ruzie op het strand een vuistslag in het gezicht van een jongeman, bij wie enkele stukjes tand afbraken. Amper zeven dagen later deelde de jonge Albanees een high kick en een vuistslag uit tijdens een discussie en op 17 september 2022 kreeg een slachtoffer uit het niets een vuistslag op het linkeroog.

Nog eens twee maanden later gaf E.S. nog een ander slachtoffer een viertal klappen in het gezicht. Bij het slachtoffer braken zowel de neus als een tandprothese. En ook op het carnaval in Heist liet E.S. van zich horen. Op 22 februari 2023 viel hij daar een man aan in de rug terwijl die een gevallen kameraad aan het helpen was. Gevolg: een gebroken neus en oogkas.

Alcoholmisbruik

“Overal waar hij opduikt, viseert hij slachtoffers die gemakkelijk te overmeesteren zijn”, pleitte Jan De Groote, de advocaat van een van de slachtoffers. “Meneer noemt zichzelf een ervaren thaibokser. Hij zou zijn talent beter houden voor de ring.”

Volgens de verdediging waren alle feiten te wijten aan alcoholmisbruik. “Na een zesde incident afgelopen zomer werd mijn cliënt opgepakt en kwam hij voorwaardelijk vrij. Hij kreeg toen een alcoholverbod en sindsdien loopt alles goed. Hij concentreert zich nu op zijn sport”, aldus meester Kim Devoldere.

Meester Devoldere drong met succes aan op voorwaarden. E.S. moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken en kreeg een strikt alcoholverbod opgelegd. Aan de man die hij aanviel op carnaval moet hij ruim 1.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)