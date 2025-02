“Hij had mijn lief afgepakt”: vechtpartij tussen beste vrienden aan strandclub in Koksijde

“We waren beste vrienden, tot hij mijn lief heeft afgepakt. Daar was ik uiteraard niet tevreden mee.” Een 23-jarige man uit Koksijde riskeert zes maanden cel omdat hij zijn “beste vriend” klappen gaf in de surfclub van Koksijde. Dat had hij via berichten al een jaar lang aangekondigd. Maar volgens de advocaat van C.B. werd hij uitgedaagd. “Het vriendengroepje van het slachtoffer bleef hem opzoeken en versperde hem de weg waarna zijn stoppen doorsloegen.”

Ooit waren ze beste vrienden, de 23-jarige C.B. en slachtoffer I. “Tot C.B. zijn vriend ervan verdacht zijn lief te hebben afgepakt, wat niet waar was”, sprak mester Jelle Dejaegher namens I. “Dat zorgde voor spanningen en al een jaar aan een stuk kondigde C.B. via berichten aan dat hij moest oppassen en dat hij hem een lesje zou leren. Dat gebeurde dan ook op 13 april vorig jaar in surfclub KYC. Eerst kreeg I. een schotel en een motorhelm tegen het achterhoofd gegooid en daarna een vuistslag. We vragen een schadevergoeding en een contactverbod want we vrezen dat C.B. hem nog zal opzoeken.”

De procureur eist zes maanden cel en 400 euro boete, met uitstel onder voorwaarden zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing. “Dat contactverbod slaat op niks”, reageert de advocaat van C.B. “Beiden hadden nadien nog meerdere contacten. En het is net I. en zijn vriendengroepje die C.B. aan de KYC de hele tijd uitdaagden. Hij wou weggaan maar ze versperden hem de weg aan de uitgang. Daarop zijn de stoppen doorgeslagen, wat ook niet moeilijk is als je beste vriend eerder al je lief afpakte.” Vonnis op 28 maart. (JH)