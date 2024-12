“Hij ging zelfs op zoek naar de eigenaar”: vijftiger in scootmobiel hoeft niet naar cel voor diefstal van rugzak in station Tielt

Ondanks hardnekkig ontkennen, is een 55-jarig Tieltenaar schuldig bevonden aan diefstal van een rugzak. C.N., die zich verplaatst in een scootmobiel, beweerde dat hij de tas gevonden had en de eigenaar zocht.

Omdat hij dringend naar het toilet moest, liet een man op 28 maart zijn rugzak eventjes achter op het perron van het station in Tielt. Toen hij een paar minuten later terugkeerde, bleek zijn rugzak verdwenen. Dankzij camerabeelden kwam een man met een scootmobiel in het vizier. De politie herkende C.N. en nam contact met hem op. De man gaf toe dat hij de rugzak in zijn bezit had en bracht die naar het politiekantoor.

Procureur Lode Vandaele vroeg zeven maanden effectieve celstraf. “De gelegenheid maakt de dief”, sneerde hij. Vandaele verwees ook naar het strafblad van C.N., die eerder al veroordelingen opliep voor drugsfeiten en verkeersinbreuken. De man volgde ook al een bemiddelingstraject voor vier diefstallen.

Niet de bedoeling

De verdediging drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt was die dag op weg naar het UZ in Gent”, pleitte meester Anthony Demol. “Als gevolg van diabetes werd de voorkant van zijn beide voeten geamputeerd. Het was absoluut niet zijn bedoeling om de rugzak te stelen. Hij heeft zelfs tien minuten lang gezocht naar de eigenaar. Uiteindelijk nam hij de tas mee om thuis te kijken of er papieren van de eigenaar in staken.”

De Brugse strafrechtbank veroordeelde C.N. uiteindelijk tot een maand celstraf met uitstel. mocht hij de komende drie jaar nieuwe feiten plegen, kan die straf effectief worden. (AFr)