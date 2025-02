“Het zal nog eens volledig verkeerd aflopen”: twintiger veroordeeld voor dubbele wurgpoging vriendin na cafébezoek

“Hij kneep de keel van zijn vriendin dicht tot ze het bewustzijn verloor. Tot twee keer toe. Vroeg of laat zal het eens slecht aflopen.” De openbare aanklager was niet mals voor een 26-jarige jongeman uit Kuurne die zich voor partnergeweld voor de correctionele rechtbank van Kortrijk moest verantwoorden. Vier politie-inspecteurs deelden ook in de brokken. De rechter gaf hem een voorwaardelijke straf.

‘Wel twintig Carlsbergs’ had A.C. bij een bezoek aan café Dronken Ezel op het Marktplein in Kuurne gedronken. En dat terwijl hij in combinatie met zijn medicatie tegen angstaanvallen eigenlijk geen alcohol mocht drinken. Het vervolg liet zich raden. Bij thuiskomst rond 2.30 uur kwam het tot een ruzie met zijn vriendin. Naast de dubbele wurging sloeg hij haar ook in het gezicht terwijl ze haar 9-jarig zoontje op de schoot had. Ook de inboedel moest er aan geloven, enkele familieleden en opgetrommelde agenten deelden in de brokken. “Tijdens een schermutseling probeerde hij zelfs het wapen van een agent te ontfutselen”, aldus advocate Sarah Leysen, die een schadevergoeding voor vier agenten vroeg. “Ik zal jullie gezichten wel blijven herkennen”, dreigde A.C. bij zijn arrestatie naar de agenten. “Is het weer van dat? Is zijn zekering opnieuw gesprongen? Het zal nog eens verkeerd aflopen”, liet een familielid zich ontvallen.

In de cel vloog A.C de dag na 2 juni 2024 niet. Hij moest wel strenge voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn agressie- en alcoholprobleem en een caféverbod, respecteren om dat te vermijden. “Hij was inderdaad volledig buiten zijn zinnen”, verdedigde advocaat Gregory Everaert de jongeman. “Hij herinnert er zich maar weinig meer van maar schaamt zich des te meer.”

Vonnis

Aan de rechter vroeg hij een voorwaardelijke straf met begeleidende voorwaarden uit te spreken. “Ik raak geen alcohol meer aan en sport nu”, aldus A.C. zelf. “Het spijt me enorm.” De rechter veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden, met begeleidende voorwaarden. Aan de vier agenten moet hij in totaal 1.550 euro schadevergoeding betalen. (LSi)