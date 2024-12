“Het is toch beter dat ik mijn woede koel op de inboedel dan op mijn partner?”: dertiger krijgt grotendeels voorwaardelijke celstraf voor partnergeweld

“Als je niet kunt koken, dan zal je kuisen.” Een 35-jarigeman uit Kortrijk behandelde zijn echtgenote op zijn zachtst gezegd niet netjes toen er geen warm eten voor zijn neus stond. Hij kreeg daarom van de rechter een grotendeels voorwaardelijke celstraf van acht maanden omdat hij haar ook regelmatig duwde, stampte, met een zaklamp in haar ogen scheen, verwijten naar het hoofd slingerde, … Maar het koppel is nog altijd samen…

Op 17 december 2023 alarmeerde de vrouw de politie. Ze had zich in haar woning opgesloten omdat Salim B. opnieuw agressief was en de boel kort en klein sloeg. Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde hij aanvankelijk de deur te openen. Toen hij het toch deed, bleek binnen een ravage. “Het is toch beter dat ik op de inboedel sla dan op haar?”, klonk het laconiek.

De vrouw vertelde in haar verhoor dat ze al een tijdje het slachtoffer was van de agressie van haar man, met vele bange momenten en blauwe plekken tot gevolg. Toen er bijvoorbeeld geen warm eten was, gooide hij met opzet spullen in het rond. “Als je niet kunt koken, dan zal je kuisen”, zo luidde de redenering van B. Toen ze na de geboorte van een van hun kinderen geen seks wou, scheen hij met een zaklamp in haar ogen om haar wakker te houden.

Therapie

Daags na de politietussenkomst in december 2023 werd K. opnieuw vrijgelaten. Hij kreeg wel een contactverbod, maar nog geen kwartier na zijn vrijlating belde hij zijn echtgenote al op om haar te verwijten. “Verkeerd begrepen”, aldus K. Hij vloog dan maar drie maanden in de cel. “Een harde leerschool”, aldus advocate Floor Ameye. “Hij heeft veel spijt en schaamte. Hij staat vandaag nog altijd onder voorwaarden en volgt die. Met zijn echtgenote startte hij relatietherapie. Ze werken samen aan hun relatie.”

Aan de rechter vroeg ze een celstraf van begeleidende voorwaarden. Daar kon ook de openbare aanklager zich in vinden. En nu dus ook de rechter. (LSi)