Heibel over aanstelling directeur balie West-Vlaanderen

Het rommelt binnen de balie van West-Vlaanderen, de beroepsorganisatie van advocaten in onze provincie. Aanleiding is de recente aanstelling van een algemeen directeur. Dat blijkt niemand minder dan de echtgenote van de voormalige stafhouder te zijn. “Betalen wij 2.500 euro per jaar om familieleden van de stafhouder aan werk te helpen?”, vragen misnoegde advocaten zich af.

Sinds september 2018 zijn alle West-Vlaamse advocaten gegroepeerd in één beroepsvereniging: de balie West-Vlaanderen. Voordien hadden de rechtbanken van Veurne, Ieper, Brugge en Kortrijk elk hun eigen balie. Vier jaar na de eenmaking van de West-Vlaamse balies achtte men vorig jaar de tijd rijp om een nieuwe functie te creëren: algemeen directeur van de balie West-Vlaanderen. In de vacature die daarvoor gepubliceerd werd, bleek vooral dat men op zoek was naar een peoplemanager met een helicopterview. De procedure voor de aanwerving verliep via zakenkantoor Vandelanotte, dat de sollicitaties vertrouwelijk, discreet en vooral anoniem zou behandelen.

Dat vervolgens uitgerekend Sophie Isebaert uiteindelijk de job binnenhaalde, doet bij vele advocaten nu de wenkbrauwen fronsen. Isebaert is namelijk de echtgenote van Rik Crivits, de voormalige stafhouder van de balie. Ze heeft een rechtendiploma, was ook tien jaar advocaat aan de toenmalige Brugse balie maar werkte de voorbije vijftien jaar voor automerk Honda. Isebaert komt aan het hoofd van een elfkoppig administratief team en zal voortaan de leiding nemen over de balie West-Vlaanderen, waar in totaal meer dan 1.500 advocaten en stagiairs aan verbonden zijn. Geen alledaagse functie dus.

Heel toevallig

“Dat men voor zo’n functie uiteindelijk als meest geschikte kandidaat bij de echtgenote van de voormalige stafhouder uitkomt, is toch wel heel toevallig. Het lijkt er zeer sterk op dat deze functie gecreëerd werd om mevrouw Isebaert van een, wellicht goedbetaalde, job te voorzien. Wellicht geen toeval dat de verplichte baliebijdrage dit jaar opnieuw verhoogd is, van 2.200 naar 2.500 euro”, sneren heel wat misnoegde advocaten.

Frede Van In, communicatieverantwoordelijke van de balie West-Vlaanderen, countert de kritiek. “Door het onafhankelijke selectiebureau werden zes kandidaten weerhouden. Na testen en interviews is men naar drie kandidaten gegaan. Die werden anoniem gerapporteerd aan ons. Pas op het einde van de rit werden de namen onthuld. Toen bleek dat Sophie gesolliciteerd had, waren wij verrast en blij. Sophie is een echte klepper, zij stak er met kop en schouders bovenuit en heeft het perfecte profiel voor deze functie. Op advies van het selectiebureau hebben we dan ook voor haar gekozen”, klinkt het. “Zij is inderdaad de partner van de voormalige stafhouder maar dat is een loutere bijkomstigheid. Sophie was gewoon de beste kandidate”, besluit Van In. (LK)