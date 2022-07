Heethoofd uit Zedelgem krijgt alsnog twee jaar cel voor brandstichting na ruzie over bezoekrecht zoontje

Een 29-jarige Zedelgemnaar heeft in de Brugse rechtbank alsnog twee jaar effectieve celstraf gekregen voor belaging, bedreigingen, brandstichting en diefstal. Hij kreeg die straf aanvankelijk met uitstel opgelegd maar N.P. leefde zijn voorwaarden niet na.

Toen zijn relatie in april 2019 op de klippen liep begon N.P. zijn ex hardnekkig lastig te vallen. Zo brak hij binnen in haar appartement om kaders met foto’s van hun kind te stelen en bestookte haar dagelijks met berichten. In november trapte hij ook de voordeur van haar appartement in.

Op 3 december 2019 kreeg P. te horen dat hij na een beslissing van de rechtbank zijn tweejarig zoontje hoogstens nog een middag per week onder toezicht mocht zien. Hij ging compleet door het lint en stak voor de voordeur van het appartement van zijn ex een valies in brand. Ook na de tussenkomst van de politie bleef de man bedreigingen uiten.

Toch nog een sms gestuurd

Na twee maanden voorhechtenis kwam P. vrij onder voorwaarden maar die schond hij door een sms te sturen naar zijn ex. Hierdoor belandde hij terug achter de tralies. “Hij wou enkel voldoende contact met zijn zoontje”, pleitte advocate Fabienne De Smet.

Op 31 juli 2020 kreeg P. uiteindelijk twee jaar voorwaardelijke celstraf. Maar volgens het parket bleef hij drugs gebruiken en liet hij zich niet begeleiden. Daarom wordt zijn straf nu effectief.

