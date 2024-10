Hasj en cannabis in onderbroek en in… verpakking Kinder Surprise: Franse halfbroers krijgen effectieve straffen als drugskoeriers

In hun onderbroek en in een verpakking van Kinder Surprise. Daar bewaarden twee Franse halfbroers uit Tourcoing de voorbije zomer de drugs die ze rond voerden. Ze konden worden geklist toen ze zich in een doodlopende straat vast reden. Van de rechter kregen ze elk een effectieve celstraf.

Op 26 juli konden Kamil en Fayz M. (19) door een patrouille van de politiezone Vlas opgemerkt worden. In de Pottenbakkershoek in Kortrijk reden ze zich vast en konden zij en hun wagen gecontroleerd worden. In de onderbroek van Kamil stak 50 gram hasj, in die van Fayz M. 26 gram. In de auto lag nog eens 2 gram cannabis, in de middenconsole 1.900 euro en in een schoudertasje nog eens 1.500 euro.

Kopen, niet verkopen

Op hun gsm bleken bestellingen via Snapchat te gebeuren. “We kwamen naar Kortrijk om drugs te kopen, niet om te verkopen”, verdedigde Fayz M. zich. “Toen de verkoper de politie zag, vluchtte hij weg en gooide de rest van de drugs in de auto. Ik had veel cash op zak omdat ik die avond op reis naar Spanje zou vertrekken.”

“Op je gsm stonden foto’s van grote hoeveelheden cash en cannabis”, merkte de rechter op. Ze veroordeelde Kamil M. tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een boete van 4.000 euro. Fayz M. kwam er met 1 jaar effectief en 4.000 euro boete vanaf. Ze spelen wel zo’n 3.500 euro drugsgeld en hun Citroën DS kwijt. (LSi)