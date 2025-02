Hardrijder (51) krijgt ook in beroep milde straf door ‘omgekeerd bord’ in bebouwde kom

Een 51-jarige man uit Zedelgem heeft ook in beroep een erg milde straf gekregen nadat hij veel te hard reed in de bebouwde kom van Pervijze. Het bord hing op zijn kop door het boerenprotest en daardoor was het niet rechtsgeldig, oordeelde de politierechter. Het parket ging echter in beroep. “Maar ook de tweede rechter gaf ons nu gelijk”, zegt advocaat Thomas Bailleul.

De man werd op 7 oktober door de politierechter veroordeeld tot een bijzonder milde geldboete van 256 euro, de helft met uitstel. Begin februari vorig jaar beging hij nochtans een zware snelheidsovertreding. Hij reed de bebouwde kom van Pervijze binnen aan een gecorrigeerde snelheid van 86 kilometer per uur. Daar werd hij geflitst. Alleen: het bord dat de bebouwde kom aangaf, hing op zijn kop door het boerenprotest toen. “Volgens de rechter hadden de borden in Pervijze geen bindende kracht, omdat ze omgekeerd hingen”, verduidelijkt Peter Catthoor van de rechtbank. “De plek waar die man reed, gold op dat moment dus niet als bebouwde kom, waardoor je er zogezegd 70 mocht in plaats van 50. Dat maakt dat de overtreding minder zwaar is en de boete minder groot.”

Zelfde straf

Het parket kon zich in die redenering absoluut niet vinden en ging in beroep. De zaak kwam nu voor de correctionele rechtbank met drie rechters en die velden vandaag een nieuw oordeel. “Ook nu hebben ze ons gelijk gegeven”, zegt advocaat Thomas Bailleul. “Ons standpunt was van in het begin reeds duidelijk. Het omgekeerde bord is niet rechtsgeldig.” De Zedelgemnaar kreeg dezelfde milde straf. (JH)