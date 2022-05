Hardnekkige druggebruiker uit Anzegem kreeg al 28 maanden celstraf maar kwam er met 2 maanden enkelband vanaf

Amper een week nadat bij de behandeling van een dossier over een obsessieve stalker het falende uitvoeringsbeleid van celstraffen bleek, kreeg correctioneel rechter Guido Casier uit Kortrijk opnieuw een schrijnend geval voor zijn neus geschoven. Een 31-jarige drugsverslaafde uit Anzegem bleek de voorbije jaren al veroordeeld tot in totaal 28 maanden effectieve celstraf maar zag de binnenkant van de gevangenis nog nooit.

Na een winkeldiefstal in winkelcentrum Molecule in Vichte (Anzegem) op 28 maart 2022 voerde de politie nog een huiszoeking uit. Nog voor de agenten aan hun zoektocht begonnen, biechtte Michel B. (31) op dat er speed in de diepvries lag, in totaal 41 gram. Voor eigen gebruik, niet voor verkoop bestemd. Tijdens zijn verhoor bekende hij al sinds zijn 14de verslaafd te zijn aan drugs.

Het leverde hem sinds zijn meerderjarigheid al verschillende veroordelingen op, in totaal goed voor 28 maanden effectieve celstraf. Het zorgt er voor dat hij vandaag bij een nieuwe veroordeling niet meer op een gewone, voorwaardelijke straf kan rekenen. Via een specifiek artikel in de drugswet is er wel nog een straf met probatievoorwaarden mogelijk.

Nooit in gevangenis

“Hoe lang zat je eigenlijk al in de gevangenis als gevolg van die 28 maanden celstraf”, vroeg rechter Guido Casier zich benieuwd af. Vorige week had hij immers al voor de vierde keer het dossier van een 42-jarige stalker behandeld die ondanks 36 maanden effectieve celstraf nog geen dag in de cel zat. “Nog nooit”, gaf de dertiger toe. “Maar ik droeg wel al eens twee maanden lang een enkelband.” Na een diepe zucht fronste de rechter flink de wenkbrauwen. “Hoe verwachten we dan dat een probleem opgelost raakt?”, vroeg hij zich af.

De openbare aanklager vorderde een nieuwe celstraf van 1 jaar en een boete van 8.000 euro. Zelf vroeg hij er toch met een straf met probatievoorwaarden vanaf te kunnen komen. “Beter een behandeling dan een verblijf in de gevangenis”, vond zijn advocaat. “Hij is van plan zich residentieel te laten opnemen in de strijd tegen zijn verslaving.” (LSi)